“Vroeg of laat zou zoiets gebeuren, maar Roger (70) heeft dit niet verdiend”: buurt geschokt nadat man met psychische problemen agent aanvalt en wordt doodgeschoten

Leopoldsburg“Als ze Roger gecolloqueerd hadden, was dit nooit gebeurd." Zowat iedereen in de buurt van de Tunnelstraat in Leopoldsburg kende Roger N. (70), een man die al jaren met psychische problemen kampte maar eigenlijk weinig mensen bewust kwaad deed. Zijn psychoses leidden wél vaak tot overlast met maandagmiddag een triest dieptepunt: Roger takelde een agent toe in het gezicht en werd uiteindelijk gedood door de speciale eenheden. “Sinds de dood van zijn hoogbejaarde vader is het nog erger geworden”, zeggen buren.