Voetganger (36) overleden na verkeersongeval op oudjaar: man laat vrouw en dochtertje achter

Tessenderlo Kathelijne (43) krijgt als eerste lingerie-ontwerp­ster het Handmade in Belgium-la­bel: “Nochtans een moeilijk jaar gehad”

23 december Het Handmade in Belgium-label van Unizo gaat voor het eerst in haar bestaansgeschiedenis naar een lingerie-ontwerpster. Die eer is weggelegd voor Kathelijne Janssens (43) uit Tessenderlo. Zij richtte haar eigen zaak La Maison Boudoir op en maakt lingerie op maat. “Dat is geen overbodige luxe, juist een verademing”, stelt ze overtuigd.