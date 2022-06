Vier organisaties willen kloof tussen onderwijs en zorg verkleinen

LeopoldsburgCampus Flx, VitaS, Hogeschool PXL willen samen het zorglandschap veranderen en de kloof tussen het onderwijs en de zorg verkleinen. Daarom hebben ze samen met InnoVet de krachten gebundeld voor de oprichting van het project The Learning Bridge, een unieke verbindingsbrug tussen meerdere domeinen in het zorglandschap.

Campus Flx zet reeds sterk in op zelfregulerend leren en wou een VR pakket opbouwen volgens het model van Zimmerman, dat rekening hield met het individuele leerproces van de leerling. Hiertoe werkte de school tijdens dit INNOVET-project samen met Hogeschool PXL die de nodige ondersteuning bood bij de realisatie van levensechte situaties binnen het VR pakket. Om gebruik te kunnen maken van deze levensechte situaties werkte men samen met het werkveld, WZC Reigersvliet te Leopoldsburg dat deel uitmaakt van VitaS.

Bewoners, medewerkers en stagementoren kregen ieder hun eigen rol in de diverse modules die werden uitgewerkt in VR. Concreet ging het over 360°-video’s die verrijkt werden met de open source Vivista-software die binnen de Hogeschool PXL wordt ontwikkeld. Door gebruik te maken van deze technieken konden handelingen verrijkt worden met just-in-time interactiepunten en sturingselementen waardoor leerlingen theorie konden koppelen aan praktijk en ook ervaarden wat het verband was tussen de actie die ze ondernamen en de reacties of gevolgen die deze actie teweeg brachten.

Les volgen op de werkvloer

Daarenboven werden de lessen van de richting verzorging dit schooljaar ook effectief gegeven in het woonzorgcentrum wat drempelverlagend werkten voor de leerlingen. Ze konden naast het volgen van de lessen ook kennismaken met het reilen en zeilen van de dagdagelijkse werking in het woonzorgcentrum. Doordat in de 360°-video’s gewerkt werd met de bewonerskamers en leefruimtes en met situaties die in het woonzorgcentrum kunnen voorkomen, was dit heel herkenbaar voor de leerlingen. Deze eerste testen met VR werden door de leerlingen dan ook heel positief ervaren.

De eerste modules zijn nu gerealiseerd en in gebruik genomen. Leerlingen beamen dat het hen beter op de hoogte stelt van de werking in het zorgveld en een betere voorbereiding biedt naar het uitvoeren van hun stage. Bijkomend ervaren ze een voorsprong op de arbeidsmarkt door enerzijds ondergedompeld te zijn in de werking van het woonzorgcentrum en anderzijds door te kunnen oefenen in realistische praktijksituaties door middel van de VR.

Betere resultaten

De leerling stond samen met de bewoner centraal in dit project. Door de jongere te laten kennismaken met de leefwereld van de oudere, de medewerkers, de bezoekers en vrijwilligers binnen het woonzorgcentrum, kortom diverse actoren uit de maatschappij, was deze reeds beter geïntegreerd dan wanneer de leerling enkel (online) lessen op school en enkele stageperiodes doorliep. De leerlingen zijn dan op het einde van het traject ook helemaal voorbereid om te gaan werken in een zorgsetting of zelfs eventueel nog verder te gaan studeren. De opgedane ervaringen waren dusdanig positief voor zowel het onderwijs- als het werkveld dat het zeker een vervolg met uitbreiding zal kennen de komende schooljaren.

