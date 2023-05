Veertiger riskeert 37 maanden cel nadat hij minderjarige vriendinnen van zijn dochter aanrandt

ZIEN. Kunstacade­mie ‘knst.’ in Hasselt laat bezoekers proeven van kunst tijdens opendeur­dag

Zot van kunst? Dan kan je vandaag een bezoekje brengen aan kunstacademie ‘knst.’ in Hasselt, waar de deuren van 10 tot 16 uur voor iedereen geopend zijn. “Van blokfluit en kleuterdans tot harmonieleer, musical en juwelen maken in glas: we hebben het allemaal”, klinkt het.