Van Afghaanse vluchteling tot concurrent van Arno en Bart Peeters voor prestigieuze cultuurprijs: “Mijn verhaal is er één van oorlog. De onzin van oorlog”

Peer Wegdek Broeks­traat wordt volledig vernieuwd

Deze week gaan in de Broekstraat in Peer vernieuwingswerken van start. De Broekstraat heeft niet alleen een belangrijke functie als landbouwweg maar is ook een onderdeel van het fietsroutenetwerk. Daarom is volgens de gemeente een veilige en aangename weginfrastructuur voor alle gebruikers belangrijk. De werken zullen vier maanden duren.

12:42