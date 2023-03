Twee jaar cel voor dieven die Delhaize viseerden: “Of ik die sterke drank gestolen heb? Geen idee”

Een 25-jarige man uit Leopoldsburg en zijn kompaan (31) sloegen twee jaar lang toe bij verschillende Delhaize-filialen over het hele land. Ze verwijderden de anti-diefstal beveiliging van flessen sterke drank en pleegden zo een tiental diefstallen. Tot één van hen op heterdaad betrapt werd door een winkeldetective. “Ik kan niet bewijzen of ik het gedaan heb of niet,” klonk het voor de strafrechter.

De Georgiër (25) uit Leopoldsburg moest zich samen met zijn kompaan (31) voor de strafrechtbank in Tongeren verantwoorden voor een waslijst aan diefstallen die ze in 2021 en 2022 pleegden over het hele land. Volgens de aanklager pleegden de twee samen met nog twee anderen, een derde of vierde dader die niet kon geïdentificeerd worden.

Samen vormden ze een bende die in wisselende samenstelling flessen sterke drank stalen in Delhaize filialen. Ze verwijderden de anti-diefstal beveiliging en rekenden een kleine aankoop af, waarna ze de winkels verlieten met de flessen sterke drank verstopt onder hun kledij. In Limburg sloegen de twintiger en zijn kompaan onder meer toe in Hasselt, Zonhoven, Houthalen, Diest en Hasselt.

Camerabeelden

Op 27 mei 2022 werd J.K. (25) op heterdaad betrapt door een winkeldetective tijdens een winkeldiefstal in Genk, die de dief herkende van een eerdere diefstal. In het voertuig van de Georgiër lagen 35 flessen sterke drank. Waar die vandaan kwamen kon de twintiger niet uitleggen. De Georgiër en zijn kompaan werden nadien, onder meer op basis van camerabeelden, gelinkt aan tal van andere diefstallen in Delhaize winkels, telkens met dezelfde modus operandi.

“Wat heeft u over al die diefstallen te verklaren?”, confronteerde de stafrechter J.K.. “Ik heb hier een adres in België en ben niet van plan om weg te lopen”, klonk zijn antwoord. “Ik weet niet of ik op al die plaatsen geweest ben en ik kan niet bewijzen of ik het gedaan heb of niet. Mijn advocaat kan dat beter uitleggen.”

De advocaat van de Georgiër betwistte de meeste feiten omdat er enkel screenshots in het strafdossier werden opgenomen en de volledige camerabeelden niet bijgebracht werden. De strafrechter sprak de man vrij voor twee diefstallen, maar veroordeelde hem wel voor een tiental andere. Dat resulteerde in een celstraf van 2 jaar en een boete van 800 euro. Ook zijn kompaan, die zelf niet opdaagde voor de strafrechtbank, kijkt op tegen dezelfde straf.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.