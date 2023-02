Twee drachtige everzwijnen gevangen en gedood in vangkooien Leopoldsburg

Limburg Tien kooien moeten everzwijn­pro­ble­ma­tiek in Limburg mee in bedwang houden: “Cruciaal op plaatsen waar schieten niet mogelijk of te gevaarlijk is”

Op ongeveer tien locaties in Limburg staan er intussen vangkooien om de overlast door everzwijnen binnen de perken te houden. Wordt een wild zwijn in zo’n kooi gevangen, dan verneemt de terreinbeheerder dit via een camera en wordt het dier gedood. “Als we omwille van veiligheidsredenen, de ontoegankelijkheid van het terrein of verstoring van de natuur de everzwijnen niet tijdens een gewone jacht kunnen afschieten, dan is dit een extra techniek”, zegt Jeroen Denaeghel, woordvoerder van het Agentschap Natuur en Bos.

