Tiener overlijdt bij zware woningbrand in Leopoldsburg

Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet geweten. Wel was meteen duidelijk dat er - toen de melding binnenkwam - zich nog personen in het huis bevonden. Bij aankomst van de brandweer stond het huis in lichterlaaie. De brandweer moest het brandende huis ook doorzoeken naar eventuele slachtoffers. De brand kostte het leven van een tiener. De hulpdiensten hebben nog getracht het slachtoffer te reanimeren, maar het mocht niet baten. De vader van het meisje raakte zwaargewond.