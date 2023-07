Stevige buien met een enkele keer onweer in Leopoldsburg vandaag

Ex-militair die premier De Croo bedreigt met de dood opgepakt in Noorwegen, huiszoe­king levert “geen bijzonder­he­den” op

De ex-militair die op sociale media filmpjes verspreidde waarin hij dreigde om premier Alexander De Croo te doden, is opgepakt in Noorwegen. In ons land ging de federale politie - na een ‘go’ van ontmijningsdienst DOVO - over tot een huiszoeking in zijn woning in de Roy de Blicquylaan in Leopoldsburg. “Voor zover ik begrepen heb, zijn daar geen bijzonderheden aangetroffen”, aldus burgemeester Wouter Beke (CD&V).