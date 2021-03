Premie voor militairen op missie al maanden niet betaald: “Ik moet al aan mijn spaargeld komen”

Hasselt Stad zet Hasseltse kampioenen­ma­ker Wim Fissette in de bloemetjes

1 maart De stad Hasselt heeft tenniscoach Wim Fissette uit Kuringen in de bloemetjes gezet. Zo won Fissette afgelopen weekend met Naomi Osaka de Australian Open in Melbourne. “De afgelopen maanden hebben we veel inspanningen gedaan om de tennissport te ondersteunen, en dan is het geweldig dat Wim Fissette zulke schitterende resultaten neerzet met zijn speelsters”, aldus het bestuur.