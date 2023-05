Oorlogsmuseum Liberation Garden opent dit weekend in Leopoldsburg: “Dit is de ‘Oosthoek’ van de Tweede Wereldoorlog”

Update Treinver­keer tussen Hasselt en Tongeren hervat na gaslek in buurt van spoor

Het treinverkeer tussen Hasselt en Tongeren is woensdag rond 15.50 uur in beide richtingen hervat nadat het een klein uur eerder was onderbroken wegens een gaslek in de buurt van het spoor. Dat meldt infrastructuurbeheerder Infrabel. Er kunnen nog gevolgsvertragingen zijn op de spoorlijn tijdens de avondspits.