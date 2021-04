Ook papa van Hailey (10) verliest strijd na zware brand

De brand in februari waarbij Hailey (10) om het leven kwam, eist opnieuw een zware tol. Papa Glenn vocht voor zijn leven, maar heeft de strijd verloren. “Hailey was op dat moment nog maar net gaan slapen”, vertelde haar nonkel eerder. “Mijn broer, de papa van Hailey, ligt momenteel in een kunstmatige coma.”

Glenn was zwaar verbrand. Hij had nog bij de buren aangebeld en was er niet in geslaagd om zijn dochtertje uit de brand te redden. “De dokters denken dat er mogelijk een explosie of steekvlam moet gebeurd zijn vanwege de aard van de verwondingen, maar we weten het niet. We hopen vooral dat hij erdoor komt", zeiden vrienden eerder nog.