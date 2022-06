Ook burgemeester Wouter Beke werd slachtoffer van phishing via mail: “Onmiddellijk klacht ingediend”

Net als bij Marco Goossens, burgemeester van Oudsbergen, ging het om mails verzonden met een Gmail-account en ondertekend met de naam van de burgemeester. “Hoeveel mensen dat bericht precies ontvangen hebben, weet ik niet”, zegt Wouter Beke. “Van verschillende schepenen en gemeenteraadsleden kreeg ik al snel te horen dat zo’n mails de ronde deden. Er werd hen gevraagd om me snel te helpen om zo uiteindelijk geld af te troggelen, maar wat er precies in het bericht stond, weet ik niet meer. Door de snelle reactie van mijn collega’s hebben we gelukkig vlug kunnen ingrijpen. Er is onmiddellijk een klacht ingediend bij de politie, maar meer nieuws over de situatie hebben we nog niet vernomen.”