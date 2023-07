Noorwegen levert ex-militair (30) uit die premier De Croo bedreigde

Drie Beringse buurten krijgen buurtbud­get: “Een plezier om te zien welke creatieve ideeën de indieners hebben uitgewerkt”

Drie Beringse droomprojecten kunnen rekenen op een buurtbudget en zullen worden uitgevoerd. De Beringenaren werden eerder gevraagd om zelf projecten te verzinnen om hun buurt tot een hechte gemeenschap te maken. Via het participatieplatform kregen de inwoners te stemmen voor hun favorieten. Spelmateriaal voor speelstraten, een erfgoedwandeling doorheen Beverlo en een ontmoetingsplek in Kolmen kwamen als winnaar uit de bus: “We zetten in Beringen maximaal in op burgerparticipatie,” licht schepen voor Wijkontwikkeling en Participatie Jessie De Weyer (N-VA), toe.