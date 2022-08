Nog geen eindvonnis in zaak over steekpartij, wel deskundig onderzoek

De beklaagde beweerde dat hij niet opzettelijk gestoken had maar dat het slachtoffer bij wijze van spreken in het donker tegen het mes was gekomen. “Het was donker. Ik was opgejaagd. Hij had gegeten maar zijn glas en mes waren niet opgeruimd. Ik had gezegd dat hij beter niet in huis kon blijven. De man is dikker van postuur en er was niet veel plaats. Ik had inderdaad het mes vastgepakt. Ik heb ermee gezwaaid om hem bang te maken. Toen ik zag dat hij bloedde onder zijn elleboog, ben ik gestopt en heb ik hem geholpen zijn wonde boven de spoelbak te verzorgen,” aldus de beklaagde, die geen onbesproken figuur is. Zijn strafregister telt 15 pagina’s en 55 correctionele veroordelingen voor onder meer opzettelijke slagen en verwondingen. Eerst moet een deskundige de letsels bij het slachtoffer verder onderzoeken en beschrijven, waarna de debatten op 20 december heropend worden.