LIVE. Parket: “We gaan ervan uit dat Conings nog leeft, binnenkort volgt een sweeping” - Tientallen ouders laten hun kinderen uit schrik niet naar school gaan

LeopoldsburgDe klopjacht op Jürgen Conings heeft voorlopig nog niets opgeleverd, maar daar zou snel verandering in kunnen komen. Het parket laat weten dat er deze namiddag een sweeping gepland staat. “Elementen in het onderzoek doen vermoeden dat hij nog leeft”, klinkt het. Sommige buurtbewoners en persmensen verklaarden deze ochtend geweerschoten in het Nationaal Park Hoge Kempen gehoord te hebben, maar verdere actie bleef toen uit. In de buurt hebben tientallen ouders hun kinderen uit schrik niet naar school laten gaan. De moskeeën in Maasmechelen krijgen extra politiebewaking. Ook minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) mag op extra bescherming rekenen, maar meer informatie wil haar kabinet daar niet over kwijt.

“We gaan ervan uit dat Conings nog leeft en zich schuilhoudt in dit natuurgebied”, klinkt het uit de mond van parketwoordvoerster Wenke Roggen. “Er zijn elementen in het onderzoek die daar naar wijzen. Er is hulp gevraagd aan de buurlanden om extra manschappen te leveren.”

“We weten welke zware wapens hij nog in zijn bezit heeft. Er zijn inderdaad schoten geregistreerd gisteren, maar meer weten we daar niet over.” De knallen volgden elkaar rond 18.30 uur traag op. De kans bestaat dus dat Conings verantwoordelijk was en dat hij even wilde ‘testen’.

“ We gaan deze namiddag een zeer grondige sweeping van de plek doen waar de verdachte zich vermoedelijk verborgen houdt”, ging Roggen verder. “Het is een groot en moeilijk toegankelijk terrein. Onze manschappen staan hier al 48 uur en willen de operatie natuurlijk zo snel mogelijk beëindigen. We gaan door tot we de betrokkene gevonden hebben. Pantservoertuigen met infraroodsensoren zijn noodzakelijk en niet overdreven.”

De grote middelen worden alvast ingezet. Rond de middag maakten drie Piranha’s hun opwachting, de zwaarste voertuigen die het leger heeft.

Alle aandacht blijft zo gericht op het Nationaal Park Hoge Kempen. Op dit moment worden ongeveer 250 agenten, 150 militairen, speciale eenheden en leden van ontmijningsdienst DOVO ingezet. Rond 9 uur vanmorgen reden opnieuw heel wat legervoertuigen met gewapende militairen aan. Voor het eerst wordt ook beroep gedaan op politiepaarden.

De perimeter werd ook vergroot. De aanwezige pers werd aangemaand om afstand te nemen. Ambulances zijn talrijk aanwezig en staan stand-by. In Nederland houden de speciale eenheden zich paraat als blijkt dat Conings de grens zou proberen oversteken.

In de buurt zit de schrik erin. In een lagere school in Opgrimbie - op een boogscheut van het park - bleven vandaag 20 kinderen thuis. “Het is een gespannen sfeer en de ouders zitten met veel vragen”, zegt schooldirecteur Diego Ciarlo van De Zonnewijzer. “Maar wij krijgen van niemand het signaal dat we de school moeten sluiten, dus doen we dat voorlopig niet.”

Ook in basisschool Op het Boseind ontbreken per klas zo’n drie à vier kinderen. “Vooral leerlingen van een andere cultuur nemen het zekere voor het onzekere”, maakt directrice Colla Lene duidelijk.

De moskeeën in Maasmechelen krijgen extra politiebewaking, laat burgemeester Raf Terwingen (CD&V) weten. Verschillende moskeeën in de aangrenzende gemeenten hielden de deuren uit voorzorg al gesloten. Dat heeft alles te maken met het extreemrechtse gedachtegoed van de man.

De burgemeester geeft ook aan dat hij veel ongeruste sms’jes en telefoontjes krijgt van buurtbewoners. “Ik begrijp die angst, maar het OCAD en de federale politie gaan professioneel te werk en zouden geen risico nemen als dat bestond. Mensen kunnen dus gerust hun kinderen naar school brengen.”

Een boodschap aan het hek maakt duidelijk dat de toegang tot het park ten strengste verboden is. Wie het bevel aan zijn laars lapt, riskeert een boete tot 200 euro.

Handgranaat

In de wagen van Conings, die hij achtergelaten had in een bos in Dilsen-Stokkem, werden eergisteren zware wapens gevonden. Het ging onder meer om vier antitank-raketwerpers van het type Law. Ontmijningsdienst DOVO kwam toen ter plaatse omdat Conings in zijn achtergelaten Audi een handgranaat had bevestigd met draden. Die had mogelijk kunnen ontploffen als de deuren geopend zouden worden. Het voertuig werd getakeld.

Er wordt nog altijd aangenomen dat de beroepsmilitair gewapend is. Uit zijn CV blijkt dat hij ervaring heeft als scherpschutter. Marc Van Ranst vormt een mogelijk doelwit. De viroloog zit met zijn gezin nog steeds verscholen in een safehouse.

Waar werd Conings eerder gespot?

Toen de politie Conings dinsdag opmerkte in Leopoldsburg werd er meteen een klopjacht ingezet. Conings zou in eerste instantie gevlucht zijn in de richting van Beringen, naar Hasselt, Pelt en meer naar het noordoosten van de provincie. Volledig scherm © BELGA Wat weten we over zijn wapens?

Er wordt vermoed dat Conings een pistool bij zich heeft, een kogelwerend vest en een P90-machinepistool van FN. Dat is een licht semi-automatisch wapen dat kogelwerende vesten kan doorboren. Die wapens en munitie zouden ontvreemd zijn uit een kazerne. Een aantal van die wapens lag nog in de wagen van de militair, die teruggevonden werd in het bos in Dilsen-Stokkem. Speurders gaan er echter van uit dat de voortvluchtige man nog steeds gewapend is. Volledig scherm © BELGA Waarom zijn de veiligheidsdiensten zo ongerust?

Conings zou een afscheidsbrief hebben nagelaten waarin hij zich keert tegen de staat en tegen virologen. “De brief wordt zeer ernstig genomen”, zegt VTM Nieuws-journalist Faroek Özgünes. De man zou erin hebben geschreven dat hij de strijd niet levend zou verlaten en dat hij zich zou blijven verzetten tegen politici en virologen. “Er wordt gevreesd dat hij een gewelddadige actie wil uitvoeren tegen zichzelf of tegen andere personen, maar de juiste mogelijke doelwitten zijn nog onduidelijk”, liet parketwoordvoerder Eric Van Duyse weten.

Op de video: gepantserde legervoertuigen komen rond half drie 's nachts aan bij het Nationaal Park Hoge Kempen:

Het epicentrum van de machtsontplooiing situeert zich aan toegangspoort De Salamander. Een zwaar bewapend team was daar gisteren al het bos ingestuurd. Het ging om gemaskerde mannen in burgerkledij, met kogelvrije vesten en automatische geweren. Een gepantserd voertuig reed toen ook het natuurgebied in.

Op een wandelpad in de buurt van de Europalaan werden gisteren een shirt met camouflagekleuren, een bordeaux handdoek en een besmeurde keukenhanddoek gevonden. Twee speurders staken de stukken textiel met handschoenen in een papieren zak. Het is voorlopig niet duidelijk of ze afkomstig zijn van de beroepsmilitair.

De E314 tussen Maasmechelen en Genk-Oost richting Lummen is sinds gisteren uit voorzorg afgesloten. De snelweg loopt pal door het Nationaal Park en kan overgestoken worden via het ecoduct. Als de klopjacht opgedreven zou worden, kan ook de snelweg potentieel gevaarlijk worden. Door die ingreep draaide de ochtendspits op de lokale wegen in Maasmechelen, Lanaken en Zutendaal in de soep. “Er moet nu plots veel vrachtverkeer door onze gemeentes via alternatieve routes”, verklaart Terwingen.

“Jürgen Conings is ongeveer 1 meter 80 lang en is gespierd”, meldt de politie in een opsporingsbericht. “Hij is kaal en heeft verscheidene tattoos, onder meer op zijn bovenarmen. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een T-shirt Timberland (donkere kleur). Hij kan in het bezit zijn van vuurwapens. Als u hem ziet, moet de politie onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Kom niet in contact met de betrokkene.”

De politie vraagt aan Conings zelf om zich zo snel mogelijk te melden bij de dichtstbijzijnde politiedienst. “Tot nu toe heeft hij nog geen enkele onherstelbare daad gesteld”, klinkt het in gerechtelijke kringen.

Conings is een beroepsmilitair uit Dilsen-Stokkem die actief is in de kazerne van Peutie. Nu staat hij op de terroristenlijst van het OCAD omdat hij in een afscheidsbrief met “een aanslag tegen het regime en tegen virologen” had gedreigd.

Conings veroorzaakte eerder deze maand al problemen met een vuurwapen. Volgens bronnen in de omgeving van de man was hij drie dagen geleden nog gewoon gaan werken, maar keerde hij ‘s avonds niet terug naar huis. Zijn vrouw belde daarom eergisteren ongerust naar het leger. Zij hebben daarop de politie gewaarschuwd.

