LIVE. Knallen gehoord in Nationaal Park Hoge Kempen - E314 richting Lummen afgesloten - Vier raketwerpers in auto van gezochte militair gevonden

LeopoldsburgSinds deze namiddag is het Nationaal Park Hoge Kempen afgesloten voor de zoekactie naar de zwaarbewapende beroepsmilitair Jürgen Conings. Een grote politiemacht is ter plaatse gekomen. Rond 18.35 uur werd een zestal knallen gehoord, het is niet duidelijk of het effectief schoten waren. In de wijk Nieuw Homo in Lanklaar waren in de verte twee witte rookpluimen te zien, er loeiden ook sirenes van ambulances. De E314 tussen Maasmechelen en Genk-Oost richting Lummen werd uit voorzorg afgesloten. In de wagen van Conings, die hij achtergelaten had in een bos in Dilsen-Stokkem, werden gisteravond zware wapens gevonden. Het ging onder meer om vier antitank-raketwerpers van het type Law. Er wordt nog altijd aangenomen dat de man gewapend is. Uit zijn CV blijkt dat hij ervaring heeft als scherpschutter. Marc Van Ranst vormt een mogelijk doelwit. De viroloog zit met zijn gezin nog steeds verscholen in een safehouse. Verschillende moskeeën in Limburg houden voorlopig ook de deuren gesloten.

Heel wat politievoertuigen verzamelden zich rond 18 uur aan toegangspoort De Salamander. Een zwaar bewapend team was eerder al het bos ingestuurd. Het gaat om gemaskerde mannen in burgerkledij, met kogelvrije vesten en automatische geweren. Een gepantserd voertuig reed ook het natuurgebied in.

In totaal zijn er 250 manschappen op de been. Ze doen een sweeping in drie zones van het natuurgebied. Intussen is er ook versterking gekomen van maar liefst negentig militairen. De aanwezige persmensen kregen de raad zich niet te verplaatsen en gegroepeerd te blijven staan.

Volledig scherm De zware middelen worden ingezet om Conings te vatten. © Marco Mariotti

De speciale eenheden worden ondersteund vanuit allerlei hoeken. Het lijkt er op dat ze Conings in de val willen lokken. De operatie vindt momenteel plaats in het hartje van het Nationaal Park, op de grens met Maasmechelen, As en Zutendaal. De speurders sloten bewust dat deel van het bos af, dus misschien hebben ze weet van zijn aanwezigheid. Als de man effectief in de Mechelse Heide zit, heeft hij vannacht zo’n 10 kilometer te voet afgelegd.

Volledig scherm © BELGA

Op een wandelpad in de buurt van de Europalaan werden een shirt met camouflagekleuren, een bordeaux handdoek en een besmeurde keukenhanddoek gevonden. Twee speurders staken de stukken textiel met handschoenen in een papieren zak. Het is voorlopig niet duidelijk of ze afkomstig zijn van de beroepsmilitair.

De E314 tussen Maasmechelen en Genk-Oost richting Lummen werd inmiddels afgesloten. De snelweg loopt pal door het Nationaal Park en kan overgestoken worden via het ecoduct. Als de klopjacht opgedreven zou worden, kan ook de snelweg potentieel gevaarlijk worden.

Volledig scherm © Photo News

“Jürgen Conings is ongeveer 1 meter 80 lang en is gespierd”, meldt de politie in een opsporingsbericht. “Hij is kaal en heeft verscheidene tattoos, onder meer op zijn bovenarmen. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een T-shirt Timberland (donkere kleur). Hij kan in het bezit zijn van vuurwapens. Als u hem ziet, moet de politie onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Kom niet in contact met de betrokkene.”

De politie vraagt aan Conings zelf om zich zo snel mogelijk te melden bij de dichtstbijzijnde politiedienst. “Tot nu toe heeft hij nog geen enkele onherstelbare daad gesteld”, klinkt het in gerechtelijke kringen.

Volledig scherm De politie verspreidde vanmiddag deze foto van Jürgen Conings. © Federale Politie

Conings is een beroepsmilitair uit Dilsen-Stokkem die actief is in de kazerne van Peutie. Nu staat hij op de terroristenlijst van het OCAD omdat hij in een afscheidsbrief met “een aanslag tegen het regime en tegen virologen” had gedreigd.

Conings veroorzaakte eerder deze maand al problemen met een vuurwapen. Volgens bronnen in de omgeving van de man was hij eergisteren nog gewoon gaan werken, maar keerde hij ‘s avonds niet terug naar huis. Zijn vrouw belde daarom gisterenochtend ongerust naar het leger. Zij hebben daarop de politie gewaarschuwd.

Toen de politie Conings gisteren opmerkte in Leopoldsburg werd er meteen een klopjacht ingezet. Daar werd ook een helikopter bij gebruikt. De man verplaatste zich in een grijze Audi Q5.

Auto teruggevonden

Conings zou zich gistermiddag verplaatst hebben in de richting van Beringen, naar Hasselt, Pelt en meer naar het noordoosten van de provincie. Aan de rand van het Dilserbos in Dilsen-Stokkem werd zijn auto teruggevonden. Mogelijk verschanste de man zich in de bossen achter de mijnterrils. De zoektocht ging tot diep in de nacht door. Daarbij werden gepantserde voertuigen ingezet, ook ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse.

Volledig scherm . May 19, 2021 in Maasmechelen, Belgium, 19/05/2021. ( Photo by Bert Van Den Broucke / Photonews © Photo News

De helikopter van de federale politie is sinds vanmiddag opnieuw boven het Dilserbos in Dilsen-Stokkem aan het cirkelen. Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters liet echter ook het volledige Nationaal Park Hoge Kempen in de buurt afsluiten omdat de man zich daar zou schuilhouden. De gouverneur besliste dat op advies van het OCAD en vraag van het Crisiscentrum, zegt het federaal parket.

Het gaat om een uitgestrekt park waar je makkelijk dagen in zou kunnen vertoeven zonder iemand tegen te komen. Het is verboden zich in het park te begeven. Mensen die in de buurt zijn, krijgen de raad de richtlijnen van de politie op te volgen.

Volledig scherm De politie kamt momenteel de omgeving van Dilsen-Stokkem uit. © Mine Dalemans

Machinegeweer

Er wordt vermoed dat Conings een pistool bij zich heeft, een kogelwerend vest en een P90-machinepistool van FN. Dat is een licht semi-automatisch wapen dat kogelwerende vesten kan doorboren. Die wapens en munitie zouden ontvreemd zijn uit een kazerne. Een aantal van die wapens lag nog in de wagen van de militair, die teruggevonden werd in het bos in Dilsen-Stokkem. Speurders gaan er echter van uit dat de voortvluchtige man nog steeds gewapend is.

Volgens VTM Nieuws-journalist Faroek Özgünes zou Conings een afscheidsbrief hebben nagelaten waarin hij zich keert tegen de staat en tegen virologen. “De brief wordt zeer ernstig genomen”, zegt Özgünes. De man zou erin hebben geschreven dat hij de strijd niet levend zou verlaten en dat hij zich zou blijven verzetten tegen politici en virologen.

Volledig scherm In Dilsen-Stokkem onderzoekt de politie vanavond een auto. © rv

Kazernes gesloten

De verdachte heeft in de voorbije dagen of weken meerdere bedreigingen geuit aan het adres van meerdere ‘targets’. Eén van die personen blijkt nu viroloog Marc Van Ranst te zijn. Die werd samen met zijn gezin op een geheime veilige locatie ondergebracht. Op welke manier hij Van Ranst bedreigd heeft, is niet duidelijk.

De verdachte dreigde ook met een aanslag tegen het ‘systeem’ en zelfs militairen. Daarom werden meerdere kazernes, waaronder die van Schaffen en Leopoldsburg, gesloten en mogen de militairen niet naar buiten. Alle activiteiten in het veld worden er geschorst. Aan de kazerne in Schaffen, waar parachutisten worden opgeleid, werden gisteravond uit voorzorg betonblokken voor de poort geplaatst.

“Er wordt gevreesd dat hij een gewelddadige actie wil uitvoeren tegen zichzelf of tegen andere personen, maar de juiste mogelijke doelwitten zijn nog onduidelijk”, liet parketwoordvoerder Eric Van Duyse gisteren weten.

Volledig scherm Jürgen Conings, de verdachte die momenteel met man en macht gezocht wordt. © RV

Terroristenlijst

OCAD, het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse, heeft de ‘punctuele’ dreigingsanalyse voor de voortvluchtige beroepsmilitair aangepast tot het hoogste niveau 4 of zeer ernstig. Dat betekent dat er heel concrete aanwijzingen zijn voor plannen, er is dus een “graad van imminentie”. Het algemene dreigingsniveau in ons land blijft wel op niveau 2 of gemiddeld.

Volgens Özgünes stak de man in het verleden zijn sympathie voor het nazisme en de SS niet onder stoelen of banken, onder andere op sociale media. Maar hoe kan het dat een actieve beroepsmilitair op de OCAD-lijst staat en gewoon in dienst is in het leger? “Volgens de militaire inlichtingendienst ADIV staan er zeker 30 militairen op die lijst. Zij hebben extreemrechtse sympathieën en worden van dichtbij in de gaten gehouden”, legt Özgünes uit.

“’Zolang ze het houden bij sympathieën en verder niet overgaan tot actie kunnen we niet veel doen’, klinkt het bij het leger. Maar nu zit je wel met een losgeslagen militair die de wapens opneemt tegen de staat, en dat maakt het wel heel gevaarlijk. Dit is bij mijn weten de eerste keer dat dit gebeurt. Wat de situatie zo gevaarlijk maakt, is dat de man opgeleid is om zijn wapens te gebruiken. Hij kent de omgeving, en gaf al cursussen rond overleven in de natuur en kent de nodige tactieken. Als hij zich schuilhoudt in de bossen zal hij zich niet zomaar overgeven.”

Scherpschutter met jarenlange ervaring

Uit het curriculum vitae van de beroepsmilitair, waarvan een exemplaar op onze redactie belandde, blijkt dat hij een scherpschutter is met jarenlange gevechtservaring in oorlogsgebied. Zo was hij erbij op missies in Joegoslavië, Bosnië, Kosovo, Libanon, Irak en Afghanistan. Van opleiding is de man lasser en hij werkte binnen het leger ook op de afdeling waar wapens hersteld worden.

De legerleiding zal een onderzoek instellen naar de voortvluchtige en daarna de nodige maatregelen nemen. “Zo’n onderzoek is gebruikelijk”, legt woordvoerder Yves Huwart van de militaire vakbond ACMP-CGPM uit. “Wij worden geregeld geconfronteerd met militairen die deel uitmaken van zo’n onderzoek. Als er wapens of munitie op onoordeelkundige wijze verplaatst of weggenomen zijn, dan zullen daar zeker maatregelen uit voortvloeien. Als alles waar is wat er geschreven wordt over de man, dan lijkt zijn toekomst bij Defensie zeer wankel.”

Volledig scherm Jürgen Conings, de verdachte die momenteel met man en macht gezocht wordt. © RV

Nederlandse politie is “alert”

Het Dilserbos in Dilsen-Stokkem, waar de auto van Jurgen Conings werd teruggevonden, ligt niet ver van de Nederlandse grens, dus is ook de politie in Nederlands-Limburg alert voor de voortvluchtige beroepsmilitair. Voorlopig heeft de Nederlandse politiedienst echter geen actieve rol in de zaak. “Maar we zijn wel alert en monitoren de ontwikkelingen”, klinkt het.

