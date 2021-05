LIVE. Jürgen Conings blijft onvindbaar, perimeter aan toegangspoort van Nationaal Park weer uitgebreid en gebied wordt nogmaals uitgekamd “om 100 procent zeker te zijn”

LeopoldsburgDe klopjacht op Jürgen Conings heeft na ruim 72 uur nog niets opgeleverd en het parket laat weten dat er nog steeds geen spoor is van de man. Bij een sweeping van het natuurgebied werd gisteren een achtergelaten camouflagetent gevonden, mogelijk een bivakplaats van Conings. Verder werd ook een kamp in bushcraftstijl aangetroffen dat mogelijk van de militair is. “Elementen in het onderzoek doen vermoeden dat hij nog leeft”, klonk het eerder al. De klopjacht wordt vandaag verdergezet en rond 13 uur werd de veiligheidszone aan de toegangspoort uitgebreid: “Hetzelfde gebied zal opnieuw uitgekamd worden om 100 procent zeker te zijn”.

Dit artikel wordt voortdurend bijgewerkt met laatste info over de klopjacht

De veiligheidszone aan toegangspoort De Salamander is vanmiddag rond 13 uur weer uitgebreid. De pers werd ook tientallen meters verder geleid. De zenuwachtigheid bij de politie is ook ter plaatse merkbaar. Grote politiebestelwagens versperren nu ook de N730. “Omwille van extra onderzoeksdaden, onder meer op de weg, is nu de steenweg afgesloten”, zegt de Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters. Een buurtbewoonster en enkele perslui hoorden ook nog enkele knallen, maar daar is volgens de gouverneur niets aan de hand.

Conings is tot op heden nog niet gevonden. “Maar we blijven doorgaan totdat we hem hebben”, zegt de gouverneur. Hijzelf en het federaal parket gaan er vanuit dat Conings nog steeds in leven is en blijven focussen op het Nationaal Park Hoge Kempen. Lantmeeters voegde eraan toe dat er in het hele Nationaal Park Hoge Kempen wordt gezocht naar Conings en dus niet meer alleen in de zone met een omtrek van 20 kilometer waarin de zoektocht zich woensdag en donderdag concentreerde. Wel zal hetzelfde gebied als gisteren nog eens uitgekamd worden. “Om 100 procent zeker te zijn", volgens VTM-journalist Greet Henderix.

Vier dagen zoek

Op de vierde dag van de zoektocht naar Jürgen Conings lijkt het wel wat rustiger te zijn. “De vele speciale eenheden en het groot aantal voertuigen uit het buitenland zien we voorlopig niet", zo zei Henderix vanmorgen. “Er stromen wel weer een deel wagens met zwaarbewapende militairen toe." Al zouden dat er ook minder zijn dan de vorige dag(en). Ook de politiepaarden zijn wel weer opgetrommeld.

De Croo vraagt om actieplan over opvolging van geradicaliseerde militairen

Sinds 9 uur houdt het federaal parket ook een evaluatievergadering en bekijkt het welke stappen nu genomen kunnen worden in het onderzoek naar de voortvluchtige geradicaliseerde militair Jürgen Conings. Daar heeft premier Alexander De Croo de voorzitter van het Coördinatiecomité voor Inlichtingen en Veiligheid (CCIV) gevraagd een actieplan uit te werken over de structurele opvolging van de manier waarop gewapende diensten omgaan met de dreiging van geradicaliseerde personeelsleden. Het is de bedoeling dat het actieplan begin volgende maand wordt besproken op het Strategisch Comité voor Inlichtingen en Veiligheid en nadien wordt voorgelegd aan de Nationale Veiligheidsraad.

Oppositiepartijen Groen en Vooruit en meerderheidspartij N-VA willen dan weer dat de commissie Radicalisering van het Vlaams Parlement bijeenkomt over de voortvluchtige militair. Voorzitter Chris Janssens (Vlaams Belang) gaat niet in op dat verzoek. Het dossier roept fundamentele vragen op, vindt Imade Annouri (Groen). “Men wist al dat hij een mogelijke dreiging was, hij had al sancties gekregen en toch is dit nog kunnen gebeuren. De toenemende dreiging van extreemrechtse radicalisering baart heel wat experten zorgen, de klopjacht die we nu zien, is daar een gevolg van”, aldus Annouri.

Verantwoordelijkheid van minister van Defensie

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) sluit in ieder geval uit dat ze ontslag neemt over het dossier van Jürgen Conings. “Dat was gisteren zelfs niet aan de orde in het parlement”, verklaarde Dedonder vanmorgen op de RTBF-radio. Tegelijkertijd beschuldigde ze voormalig minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) ervan totaal gedesinvesteerd te hebben in Defensie, en dan in het bijzonder op vlak van personeel, werking en infrastructuur.

“Ik kies ervoor om niet in te gaan op de politieke spelletjes van minister Dedonder. Als ze haar departement ter dege zou beheren, zou ze weten dat het defensiebudget sinds de jaren 80 en onder PS-bestuur in vrije val zit. Tijdens mijn ambtsperiode werd de kentering ingezet. Het zou de minister sieren om op de ingeslagen weg, verder te gaan”, reageerde Vandeput kort.

Kijklustigen

De aanwezige politietroepen aan de toegangspoort de Salamander lokken opnieuw kijklustigen. Een fietser die liever anoniem wilt blijven, houdt halt. “Of ik denk dat Conings hier nog is?”, reageert hij. “Dat lijkt me sterk. Hoe dan ook blijft het een bizar en imposante situatie. Vierhonderd mankrachten zoeken met man en macht naar één voortvluchtige militair, die ze zelf hebben ‘gekweekt’. Blijkbaar heeft hij ook een goede opleiding gehad, als hij zelfs na vier dagen spoorloos kan blijven.”

Quote Zoveel militairen keren getraumati­seerd terug van een missie. Ik denk dat het bij Conings niet anders is, dat hij kortslui­ting heeft gekregen. Anonieme voorbijganger

De fietser brengt enigszins begrip op voor de voortvluchtige militair. “Zoveel militairen keren getraumatiseerd terug van een missie. Ik denk dat het bij Conings niet anders is, dat hij kortsluiting heeft gekregen.”

Sweeping

De autoriteiten bakenden gisteren een veiligheidszone met een omtrek van 20 kilometer af in het Nationaal Park Hoge Kempen, in de provincie Limburg, waar Conings zich volgens aanwijzingen bevond. Politieagenten en militairen kamden het gebied gisteren uit, maar die zoekactie leverde geen resultaat op. “De sweeping van het afgebakend gebied is afgelopen”, liet Wenke Roggen van het federaal parket gisteren weten. “Het heeft niet geleid tot het aantreffen van de betrokkene. We blijven wel verder zoeken, maar in het belang van het onderzoek kan ik daar niet meer details over kwijt.”

Tijdens de sweep vonden militairen wel een achtergelaten camouflagetent. Binnen lag een omgevallen kruk en een glazen pot. Speurders onderzoeken nu of er een link is met Jürgen Conings. De kans bestaat ook dat het om een achtergelaten jagerstent gaat. Daarnaast hebben militairen ook een overdekt kamp gevonden in bushcraftstijl. Ook hier wordt onderzocht of er een verband is met Conings. Even werd gedacht dat er schoten waren gelost, maar dat bleek om vuurwerk te gaan.

Aanwijzingen?

Naar de gevaarlijke militair werd gezocht in een gebied met een perimeter van maar liefst 20 kilometer omtrek. Het ziet ernaar uit dat het leger die zone per zone uitkamde, en daarna bewaakt om uiteindelijk te komen tot de zone waar Conings zou zitten. “We willen vooral veilig en grondig te werk gaan bij het doorzoeken van het gebied dat op sommige plaatsen moeilijk toegankelijk is door bossen, struiken en waterpartijen,” aldus directeur-coördinator (DirCo) Robin Minten van de federale politie Limburg. De vragen of Conings nog aanwezig is in het Nationaal Park Hoge Kempen werden vermeden. Ook op de vraag of er nog andere aanwijzingen zijn in het onderzoek, werd geen antwoord gegeven.

De DirCo loste gisteren ook niets over de tactiek van de doorzoeking en over de ingezette manschappen. “Er zullen heel wat vragen zijn waarom het zolang duurt, maar jullie hebben het zelf ook gezien, het is een bijzonder groot natuurpark. Het is moeilijk om daarin vlot te kunnen zoeken. We zullen de zoeking volhouden zolang als het nodig is. We zullen dus ook zorgen voor aflossingen als dat nodig is. We zijn gisteren (woensdag, red.) gestart, maar het is dan donker geworden en voor onze veiligheid en om het grondig te doen, doen we het vandaag opnieuw,” vertelde Robin Minten.

Minten zei ook dat men op dit moment geen informatie heeft of Conings nog in leven is en of hij al dan niet gevlucht zou zijn.

E314 weer opengesteld, maar park blijft gesloten

Inmiddels is de E314 van Maasmechelen naar Lummen is weer vrijgegeven. “De beslissingen gelden tot nader bericht”, laat de gemeente Maasmechelen vrijdag weten. Ook de Steenweg naar As (N730) is in de nacht van donderdag op vrijdag weer opengesteld voor het verkeer. Het park zelf blijft voorlopig wél gesloten.

Waar werd Conings eerder gespot?

Toen de politie Conings dinsdag opmerkte in Leopoldsburg werd er meteen een klopjacht ingezet. Conings zou in eerste instantie gevlucht zijn in de richting van Beringen, naar Hasselt, Pelt en meer naar het noordoosten van de provincie. Wat weten we over zijn wapens?

Er wordt vermoed dat Conings een pistool bij zich heeft, een kogelwerend vest en een P90-machinepistool van FN. Dat is een licht semi-automatisch wapen dat kogelwerende vesten kan doorboren. Die wapens en munitie zouden ontvreemd zijn uit een kazerne. Een aantal van die wapens lag nog in de wagen van de militair, die teruggevonden werd in het bos in Dilsen-Stokkem. Waarom zijn de veiligheidsdiensten zo ongerust?

Conings zou een afscheidsbrief hebben nagelaten waarin hij zich keert tegen de staat en tegen virologen. “De brief wordt zeer ernstig genomen”, zegt VTM Nieuws-journalist Faroek Özgünes. De man zou erin hebben geschreven dat hij de strijd niet levend zou verlaten en dat hij zich zou blijven verzetten tegen politici en virologen. “Er wordt gevreesd dat hij een gewelddadige actie wil uitvoeren tegen zichzelf of tegen andere personen, maar de juiste mogelijke doelwitten zijn nog onduidelijk”, liet parketwoordvoerder Eric Van Duyse weten.

Epicentrum

Het epicentrum van de machtsontplooiing situeert zich aan toegangspoort De Salamander. Een zwaar bewapend team was daar donderdag al het bos ingestuurd. Het ging om gemaskerde mannen in burgerkledij, met kogelvrije vesten en automatische geweren. Een gepantserd voertuig reed toen ook het natuurgebied in.

Opsporingsbericht “Jürgen Conings is ongeveer 1 meter 80 lang en is gespierd”, meldt de politie in een opsporingsbericht. “Hij is kaal en heeft verscheidene tattoos, onder meer op zijn bovenarmen. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een T-shirt Timberland (donkere kleur). Hij kan in het bezit zijn van vuurwapens. Als u hem ziet, moet de politie onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Kom niet in contact met de betrokkene.” De politie vraagt aan Conings zelf om zich zo snel mogelijk te melden bij de dichtstbijzijnde politiedienst. “Tot nu toe heeft hij nog geen enkele onherstelbare daad gesteld”, klinkt het in gerechtelijke kringen. Conings is een beroepsmilitair uit Dilsen-Stokkem die actief is in de kazerne van Peutie. Nu staat hij op de terroristenlijst van het OCAD omdat hij in een afscheidsbrief met “een aanslag tegen het regime en tegen virologen” had gedreigd. Volledig scherm De politie verspreidde vanmiddag deze foto van Jürgen Conings. © Federale Politie

Conings veroorzaakte eerder deze maand al problemen met een vuurwapen. Volgens bronnen in de omgeving van de man was hij maandag nog gewoon gaan werken, maar keerde hij ‘s avonds niet terug naar huis. Zijn vrouw belde daarom ongerust naar het leger, die daarop de politie gewaarschuwd heeft.

