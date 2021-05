LIVE. Gewapende militair in Limburg nog altijd spoorloos, verdachte bedreigde Van Ranst, viroloog en gezin naar veilige locatie gebracht

LeopoldsburgDe geseinde man die nu al enkele uren gezocht wordt in de omgeving van Leopoldsburg, heeft ook viroloog Marc Van Ranst bedreigd. Die laatste is met zijn gezin ondergebracht op een veilige, bewaakte locatie. De verdachte J.C. (46) is een beroepsmilitair uit Dilsen-Stokkem die actief is in de kazerne van Peutie, maar nu op de terroristenlijst van het OCAD staat. Hij heeft vermoedelijk een machinegeweer, een pistool en een kogelwerend vest bij zich en wordt als extreem gevaarlijk beschouwd. Momenteel voert de politie een zoektocht in Dilsen-Stokkem.

De verdachte veroorzaakte eerder deze maand al problemen met een vuurwapen. Volgens bronnen in de omgeving van de man was hij gisteren nog gewoon gaan werken, maar keerde hij ‘s avonds niet terug naar huis. Zijn vrouw belde daarom vanmorgen ongerust naar het leger. Zij hebben daarop de politie gewaarschuwd.

Toen de politie C. eerder vandaag opmerkte in Leopoldsburg, werd er meteen een klopjacht ingezet. Daar werd ook een helikopter bij gebruikt. De man is voorlopig nog spoorloos, en zou zich verplaatsen in een grijze Audi Q5.

Auto teruggevonden

Hij zou zich deze namiddag verplaatst hebben in de richting van Beringen, naar Hasselt, Pelt en meer naar het noordoosten van de provincie. Ook de Nederlandse politie werd ingelicht. Op dit moment cirkelt er een helikopter van de politie boven Lanklaar, deelgemeente van Dilsen-Stokkem, waar een auto zou zijn teruggevonden. Mogelijk verschanst de man zich er in de bossen achter de mijnterrils, waar nu een zoektocht is gestart. Daarbij zijn ook gepantserde voertuigen ingezet, en ook ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse.

Machinegeweer

Er wordt vermoed dat C. een pistool bij zich heeft, een kogelwerend vest en een P90-machinepistool van FN. Dat is weliswaar een licht semi-automatisch wapen, maar kan wel kogelwerende vesten doorboren. Die wapens en munitie zouden ontvreemd zijn uit een kazerne.

Volgens VTM Nieuws-journalist Faroek Özgünes zou J.C. een afscheidsbrief hebben nagelaten waarin hij zich keert tegen de staat en tegen virologen. “De brief wordt zeer ernstig genomen”, zegt Özgünes. De man zou erin hebben geschreven dat hij de strijd niet levend zou verlaten en dat hij zich zou blijven verzetten tegen politici en virologen.

Kazernes gesloten

De verdachte heeft in de voorbije dagen of weken meerdere bedreigingen geuit aan het adres van meerdere ‘targets’. Eén van die personen blijkt nu viroloog Marc Van Ranst te zijn. Die werd samen met zijn gezin op een geheime veilige locatie ondergebracht. Op welke manier hij Van Ranst bedreigd heeft, is niet duidelijk.

De verdachte dreigde ook met een aanslag tegen het ‘systeem’ en zelfs militairen. Daarom werden meerdere kazernes, waaronder die van Schaffen en Leopoldsburg, gesloten en mogen de militairen niet naar buiten.

Terroristenlijst

Volgens Özgünes stak de man in het verleden zijn sympathie voor het nazisme en de SS niet onder stoelen of banken, onder andere op sociale media. De man staat op de terreurlijst van het OCAD, het orgaan voor dreigingsanalyse, wegens extreemrechtse sympathieën, bevestigde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vanavond bij VTM Nieuws. “Er zijn aanwijzingen dat hij gewelddadig is en de voorbije 24 uur zijn er aanwijzingen gekomen dat er van de man een acute dreiging uitgaat.”

Maar hoe kan het dat een actieve beroepsmilitair op die lijst staat, en gewoon in dienst is in het leger? “Volgens de militaire inlichtingendienst ADIV staan er zeker 30 militairen op de lijst, waarvan geweten is dat ze extreemrechtse sympathieën hebben en van dichtbij in de gaten worden gehouden”, legt Faroek Özgünes uit.

“Zolang ze het houden bij sympathieën en verder niet overgaan tot actie, kunnen we niet veel doen, klinkt het bij het leger. Maar nu zit je wel met een losgeslagen militair die de wapens opneemt tegen de staat, en dat maakt het wel heel gevaarlijk. Dit is bij mijn weten de eerste keer dat dit gebeurt. Wat de situatie zo gevaarlijk maakt, is dat de man opgeleid is om zijn wapens te gebruiken. Hij kent de omgeving, en gaf al cursussen rond overleven in de natuur en kent de nodige tactieken. Als hij zich schuil houdt in de bossen, zal hij zich niet zomaar overgeven.”

Het federaal parket heeft de zaak wegens de ernst van de feiten overgenomen. “Het gaat om een veertiger die een militaire training heeft gekregen”, zegt parketwoordvoerder Eric Van Duyse. “Er wordt gevreesd dat hij een gewelddadige actie wil uitvoeren, tegen zichzelf of tegen andere personen, maar de juiste mogelijke doelwitten zijn nog onduidelijk.”

“De persoon bevindt zich niet meer in onze regio", zegt commissaris Eric Cenens van de zone Kempenland. “We houden onze manschappen wel achter de hand voor het geval hij ergens zou opduiken en er bijstand moet verleend worden. Ook de speciale eenheden van de federale politie zijn op de hoogte, want als die persoon gelokaliseerd zou worden, dan kunnen die eenheden ingeschakeld worden.”

