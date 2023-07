LIVE. Ex-militair die premier De Croo bedreigt met de dood zit waarschijnlijk in buitenland, parket heeft vermoeden van extreemrechts motief

Op sociale media verschenen enkele filmpjes waarin een ex-militair dreigde om premier Alexander De Croo te doden. Er is te zien hoe hij met een - al dan niet vals - vuurwapen op een foto van de premier schiet. De politie staat momenteel aan zijn woning in de Roy de Blicquylaan in Leopoldsburg. Het is niet duidelijk of daar aanwezig is. In een eerste reactie geeft De Croo aan zich geen zorgen te maken . “Volgens de veiligheidsdiensten hoef ik mij niet te te verstoppen.” Er wordt vermoed dat de ex-militair ondertussen in het buitenland verblijft.

KIJK. Dit filmpje waarin hij een foto van premier De Croo beschiet, deelde de ex-militair zelf op Facebook

Op sociale media verschenen ‘verontrustende filmpjes’ waarin een ex-militair bedreigingen uitte tegenover premier Alexander De Croo. Op het filmpje is te zien hoe de man met een wapen op een foto van Alexander De Croo schiet. Op zijn Facebookpagina doet de ex-militair ook verschillende verdachte uitspraken. Zo plaatste hij vanmorgen een post waarin hij zegt nog een politieker op “zijn lijst” te hebben staan.

Ook aanslag op Antwerpse politicus

Ook een foto van een document waarin staat dat hij zijn veiligheidsmachting (de toegang tot geclassificeerde informatie, nvdr.) verliest door een aantal strafbare feiten waar hij bij betrokken was, is te lezen op sociale media. Volgens het document zou de man lid geweest zijn van een motorclub die werd onderschept met wapens. Bovendien zou hij hebben deelgenomen aan een actie waarbij explosieven werden gebruikt om een garagist te intimideren. De man zou ook meegewerkt hebben bij het plannen van een aanslag op een Antwerpse politicus. Voor die feiten werd hij niet veroordeeld, aangezien hij niet betrokken was bij het uitvoeren van dat plan.

De ex-militair beweert in een van zijn filmpjes dat hij in Noorwegen is. Rond het huis van de man werd wel een perimeter ingesteld, omdat nog onduidelijk is of hij aanwezig is en of hij gevaarlijk is of niet. Het parket van Limburg neemt de dreiging dan ook zeer ernstig.

Extra informatie leert het parket ondertussen dat de man in het filmpje vermoedelijk gebruik maakt van een echt wapen. “Er wordt uitgegaan van een extreemrechts motief, maar dat moet onderzoek nog bevestigen”, zegt Eric Van der Sypt van het federaal parket. “De speciale eenheden zullen in zijn woning een huiszoeking uitvoeren, met de hulp van DOVO. Uit onderzoek blijkt dat we redenen hebben om aan te nemen dat de man op dit moment in het buitenland verblijft, mogelijk in Noorwegen”, aldus Van der Sypt. “Zijn ze ook in Noorwegen op zoek naar hem? Dat zou kunnen, misschien wel, misschien niet. De speciale eenheden staan ondertussen klaar om een huiszoeking uit te voeren. Al is de kans klein dat hij aanwezig is.”

KIJK. Het federaal parket gaat uit van een mogelijk extreemrechts motief en “heeft aanwijzingen” dat de man intussen in het buitenland verblijft

Banden met motorbende

“Volgens de veiligheidsdiensten hoef ik mij niet te te verstoppen. Als zij geen redenen hebben om zich zorgen te maken, dan ik ook niet”, zei premier De Croo in een eerste reactie op de bedreigingen. Ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) reageerde op de situatie. “De man was al gekend bij de militaire inlichtingendienst wegens mogelijke banden met een motorbende. Op dit moment analyseert de staatsveiligheid of de drijfveren van de persoon ideologisch of psychologisch zijn”, vertelt de minister. “Het onderzoek is in handen van het federaal parket. Hij wordt gelokaliseerd door onze diensten en hopelijk kan dat snel gebeuren. Hij is op dit moment evenwel nog niet gevat.”

Over de geruchten dat de ex-militair mogelijk in Noorwegen verblijft, zegt Van Quickenborne het volgende: “Er kan natuurlijk veel verteld worden, het zijn de diensten die het onderzoek voeren. Zij zullen zien waar hij zit en hem vervolgens arresteren.”

KIJK. Minister van Justitie Van Quickenborne: “We nemen de dreiging zeer ernstig, maar hebben geen indicaties dat ze ook zou worden uitgevoerd”

Psychisch niet in orde

De ex-militair zou meerdere jaren als soldaat bij het leger in dienst zijn geweest. Volgens hemzelf op sociale media was dat zes jaar. Zijn woning in Leopoldsburg zou hij nog huren van het leger, dat bevestigt CDSCA. Dat kan, als het beëindigen van de samenwerking vroeger plaatsvindt dan wat er op het contract staat. Hij woonde daar alleen met zijn kat.

Volgens bronnen binnen het leger in Leopoldsburg vertoonde de man al langer vreemd gedrag. “Hij was psychisch niet in orde”, klinkt het. “Dat zijn we na verloop van tijd beginnen merken. Hij is weleens opgenomen geweest. Of dat uiteindelijk tot het stopzetten van de samenwerking heeft geleid, is mij niet duidelijk. Maar verder kwam hij heel rustig en beleefd over. Een fijn manneke, die ik niet in staat zag om geweld te gebruiken. Hij valt niet te vergelijken met Jurgen Conings, een spierbundel en meer zelfzeker was. Dat die jongen lid was van een motorbende, verrast mij evenzeer. Ik zou zelfs denken dat hij geen fiets had.”

Ook volgens de fitnessclub waar de ex-militair een tijd lid was, zou de man zich vreemd gedragen. “Na corona is hij voor een tijdje bij ons ingeschreven”, klinkt het. “We kenden hem niet, maar hij vertelde toen dat hij een moeilijke jeugd heeft gehad. Na een maand is hij al gestopt omwille van persoonlijke redenen. Er was iets vreemd aan de hand bij hem, maar verder wisten we van niets. Na die ene maand hebben we hem op de fitness niet meer gezien.”

Enkele buurtbewoners van de Roy de Blicquylaan geven aan zelf niet veel contact te hebben met de man. “Ik ken hem niet”, klinkt het bij een van de buren. “Ik zag hem wel eens passeren en heb ook het filmpje op Facebook gezien. Aan zijn huis heeft hij wel twee samuraizwaarden hangen.” De bewoners zijn bovendien niet blij met de ingestelde perimeter. “Ik vind het écht flauwekul… De straat is ondertussen al een hele dag afgesloten voor één zot.”

KIJK. In Leopoldsburg zijn straten rond het huis van een ex-militair afgezet met politielint

Volledig scherm Een aantal straten in Leopoldsburg zijn afgesloten nadat een ex-militair op sociale media bedreigingen uitte tegenover premier Alexander De Croo. © NHT

