Leopoldsburg verbroedert zich met Normandisch oorlogsdorpje

Bree Gezin uit Tongerlo krijgt deze zomer zevende buitenland­se student op bezoek: “Onze Chinese bezoeker wist niet eens wat wolken waren, twee uur lang staarde ze naar de hemel”

In Tongerlo en omstreken vind je vast nergens zo’n gastvrij gezin als dat van Frank Geelen (44) uit Tongerlo. Samen met partner Els (44) en dochters Sterre (12) en Emma (16) kregen ze via AFS de afgelopen jaren al zes buitenlandse studenten op bezoek en eind augustus arriveert met de Italiaanse Jula de zevende in het rijtje. “We kunnen iedereen deze ervaring aanraden”, vertellen ze over hun avonturen.

15 mei