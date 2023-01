Leopoldsburg trakteert zwemmers op bubbels

“Het jaar feestelijk inzetten”, dat is wat ook de sportdienst van de gemeente van Leopoldsburg dacht. Naar jaarlijkste gewoonte trakteren zij aanstaande zondag alle zwemmers op een glaasje cava of kinderchampagne. “Wij doen veel om andere sporten te promoten en merken dat we zwemmen soms vergeten”, klinkt het bij de sportdienst van Leopoldsburg. “Daarom dachten we dat het een leuk initiatief was om alle zwemmers een glaasje aan te bieden.” De ‘nieuwjaarsdrink’ in het zwembad is intussen een jaarlijkse gewoonte geworden. “Tijdens de feestdagen zelf is het al zo druk, dus organiseren we het dit weekend”, wordt nog toegelicht.