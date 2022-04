Leopoldsburg schept duidelijkheid in belangrijke mobiliteitsdossiers

Hechtel-Eksel IN BEELD: Zandple­zier op buiten­speel­dag in Hechtelse Duinen

Deze namiddag was het in het stralend lenteweer buiten spelen geblazen in de duinen van In den Brand. Het lokaal bestuur organiseerde er een Buitenspeeldag met tal van toffe activiteiten. In het kader van armoedebestrijding werd er ook een heerlijk picknickmandje voorzien zodat alle kinderen van een lekkere snack én een onvergetelijke namiddag konden genieten.

20 april