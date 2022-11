Leopoldsburg restaureert praalgraf van familie Belloy-Van Beurden

Eloi Hellenbosch werd geboren in Diest in 1843. De familie Hellenbosch verhuisde naar Leopoldsburg in 1850 en vader Paul vestigde zich hier als smid. Moeder Henriette Tits was ‘cabaretière’. Ze hadden 9 kinderen en woonden in de Koninklijkestraat (nu de Koningsstraat). Eloi volgde zijn vader op als smid en handelaar en trouwde in 1873 met Anna Catharina Elisabeth Andrieu uit het Nederlandse Meijel. Ze woonden in de Regentschapsstraat (nu de Kolonel Van Heesbekestraat). Hij ging in de politiek en nam deel aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1884. Hij was burgemeester van 1885 tot 1890, toen hij naar Laken verhuisde. Daar stierf hij in 1910. De Eloi Hellenboschstraat is naar hem vernoemd.