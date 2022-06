Leopoldsburg kan extra maatregelen opleggen in droogteperiode

Ook in Leopoldsburg is men begaan met deze problematiek. Schepen van Milieu Franky Geypen (Vooruit) heeft een goed zicht op de manier van werken: “Wanneer er aan bronbemaling wordt gedaan bij bouwwerven, dringen wij sterk aan op het terug in de grond laten vloeien van het water, of in een nabijgelegen waterloop. Dit hangt natuurlijk af van de mogelijkheden die rond de werf beschikbaar zijn. Het afvloeien in de riolering is een maatregel die enkel mag als het technisch niet anders kan.”