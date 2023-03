Leopoldsburg bereidt zich voor op opening ‘Liberation Garden’: “Het is onze missie om de begraafplaats te bewaren tot in de eeuwigheid”

Op zaterdag 6 mei is het zover: Het oorlogs- en bevrijdingsmuseum ‘Liberation Garden’ in Leopoldsburg opent dan zijn deuren voor het publiek. “Het is geen oubollig museum met poppen of wapens, maar echt een gelaagd belevingsmuseum”, vertelde schepen van Cultuur en Toerisme Marleen Kauffmann (CD&V) eerder. “We hebben bijvoorbeeld een kinderlijn, waar in elke ruimte doe-opdrachten voorzien zijn.” De gasten worden ook uitgenodigd om de begraafplaatsen tegenover het museum te bezoeken.

Maar die moeten eerst nog restauratiewerken ondergaan. Het inkompaviljoen, de schuilgebouwen en verschillende graven hebben doorheen de jaren schade opgelopen. Daarnaast worden de keermuren aan de voorzijde van de begraafplaats vervangen en zal een dienstgebouw dat niet meer gebruikt wordt, verwijderd worden. Op deze militaire begraafplaats rusten 767 soldaten die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog, hoofdzakelijk afkomstig uit het Gemenebest. De organisatie ‘Commonwealth War Graves Commission’ (CWGC) beheert sinds de Wereldoorlogen zo’n 23.000 begraafplaatsen in meer dan 150 landen, waaronder ook die in Leopoldsburg.

Het nieuwe museum opende eerder al zijn deuren voor 'testbezoekers'

“Het is de missie van de CWGC om wereldwijd haar 23.000 begraafplaatsen en monumenten te bewaren tot in de eeuwigheid”, licht Geert Bekaert, directeur van de CWGC in Centraal en Zuid-Europa toe. “Dit betekent dat er bij elke restauratie moet worden nagedacht welke de meest duurzame materiaal- of techniekkeuze is. Dit vraagt heel wat expertise, die we sedert de oprichting van de CWGC in 1917 hebben verzameld.”

Nieuwe bestemming koetshuis

“Als Vlaams minister van onroerend erfgoed steun ik deze broodnodige werken financieel”, vult Vlaams Minister Matthias Diependaele (N-VA) aan, die een premie van 68.455,32 euro toekent om de restauratiewerken te bekostigen. “Wanneer later dit jaar het aanpalende nieuwe museum Liberation Garden opent, zit deze historische site op het juiste spoor om een florerende bestemming te worden voor de bewoners, bezoekers en ondernemers.”

Dat het nieuwe oorlogs- en bevrijdingsmuseum ook voor ondernemers interessant zal zijn, blijkt uit de nieuwe bestemming die het oude koetshuis zal krijgen. Gebouwd rond 1869 diende het koetshuis, zoals de naam al doet vermoeden, als plaats om de paarden en koets van de commandant te stallen. “Omdat het koetshuis van dezelfde tijd dateert als het Chinees paviljoen op de site, vonden wij het heel belangrijk om dit te bewaren. Het koetshuis heeft niet alleen erfgoedwaarde, maar ook emotionele waarde. Ik vind het toch belangrijk dat we dat voor de toekomst bewaren”, vertelt schepen van Cultuur en Toerisme Marleen Kauffmann (CD&V). “Het koetshuis was volledig in verval toen wij de site in 2016 verwierven. Omdat we op dat moment niet in de financiële mogelijkheid waren om zelf een horecazaak te bouwen, hebben we subsidies aangevraagd bij de Vlaamse Overheid.” Intussen maakte het gemeentebestuur van Leopoldsburg bekend dat die subsidies zijn goedgekeurd. “Onze bedoeling is nu om van mei tot eind september een pop-upzomerbar te voorzien in het koetshuis, in thema van het museum.” Tegen het einde van het jaar zal het koetshuis worden omgebouwd tot horecazaak.

