Leopoldsburg bekijkt of het Oekraïense vluchtelingen collectief kan opvangen

LeopoldsburgOok Leopoldsburg heeft als gastvrije gemeente onmiddellijk na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne gehoor gegeven aan de oproep van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie om mogelijke opvangplaatsen bij gastgezinnen te registreren. De gemeente bekijkt ook de mogelijke opties om collectieve opvang van vluchtelingen aan te bieden, maar het is nog niet duidelijk of dit in de praktijk zal kunnen gerealiseerd worden.

Op dit moment telt de gemeente al zo’n 36 opvangplaatsen. Geïnteresseerde gastgezinnen kunnen nog steeds het e-formulier op de website invullen (www.leopoldsburg.be/plekvrij). Ook werd de vraag gesteld aan CDSCA (de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie) of zij een deel van hun woningen ter beschikking zouden kunnen stellen. Zij bekijken de vraag en staan er ook voor open, maar benadrukken dat zij zelf een wachtlijst hebben in Leopoldsburg sinds begin vorig jaar omwille van enorme vertragingen in de geplande renovatiewerken door problemen te wijten aan Covid19.

Milshop?

Leopoldsburg gelooft als gemeente sterk in het concept van collectieve opvang. Op die manier kunnen we las maatschappij de vluchtelingen die in een traumatische situatie aankomen samen opvangen en kunnen zij ook steun vinden bij elkaar. “Wij hebben vorige donderdag informeel afgetoetst bij Defensie of de Milshop voor een dergelijke opvang beschikbaar zou zijn en kregen hier een positief antwoord op”, klinkt het bij de gemeente. “Dit is het gebouw waar vorig jaar nog ons vaccinatiecentrum gevestigd was.”

Externe partner

“De collectieve opvang lijkt ons echter enkel haalbaar voor onze gemeente als het aantal plaatsen beperkt is tot een 100-tal en als de volledige uitbating van de opvang gebeurt door een gespecialiseerde externe partner. Hiervoor denken we aan Rode Kruis Vlaanderen, dat ruime ervaring heeft met het Noodopvangcentrum. Vandaag zijn we samen met Rode Kruis Vlaanderen de locatie gaan bekijken. Rode Kruis Vlaanderen is bereid om de Milshop in te richten voor collectieve opvang als mogelijke tijdelijke opvang van Oekraïners om ze van daaruit al dan niet door te verwijzen naar woningen in de buurt. Alles hangt echter af van de financiering vanuit de hogere overheden. Hier zou normaal vrijdag meer duidelijkheid over komen.”

Rol van de gemeente

“De rol van de gemeente in dit verhaal is om op te treden als facilitator en bemiddelaar tussen Fedasil, Defensie, Rode Kruis Vlaanderen en andere partners. Ook kunnen we een oproep doen voor vrijwilligers en beperkte logistieke steun bieden. We nemen ook onze regierol op in het zoeken naar scholen, taallessen en kinderopvang. Daarnaast zal de gemeente heel wat administratieve taken op zich moeten nemen zoals het inschrijven van alle vluchtelingen, hen de nodige attesten bezorgen, eventueel dossiers voor leefloon openen en op zoek gaan naar huisvesting. Op dit moment kunnen we dus niet concreet zeggen of we de collectieve opvang kunnen voorzien. De opvang in gastgezinnen is in ieder geval wel mogelijk.”