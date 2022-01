Koppel uit Leopoldsburg riskeert levenslang verbod om dieren te houden nadat politie stoot op 48 verwaarloosde honden

Beringen VOLUIT zet dit jaar opnieuw de Veloboom

In de herfst van vorig jaar lanceerde de Beringse partij VOLUIT haar project de Veloboom. In Paal, Koersel, Beverlo en Beringen kleurden vier velobomen de straten. “De versiering was een leuke extra, maar we wilden vooral meer bewustzijn creëren rond de kwetsbaarheid van jonge fietsertjes in de donkerste maanden van het jaar”, zegt An Moons, schepen van Onderwijs. “Voor veel ouders is het nog steeds een geruststelling als hun kroost veilig thuiskomt van school of hobby’s.” VOLUIT laat dit jaar de lampjes in de Velobomen opnieuw branden en deze keer in een kerstjasje. “Daarom wensen we alle Beringenaren een gezellig kerstfeest en een feestelijk eindejaar! Geniet VOLUIT van 2022!” aldus fractievoorzitter Marieke Meelberghs.

29 december