KIJK. Vechtjassen gaan agenten te lijf in Leopoldsburg: “Tweede keer op rij dat we jaar starten met politiegeweld”

Genk Tunesiër (22) krijgt zes maanden gevangenis­straf nadat hij agenten verwondt in politiecel

De strafrechter in Tongeren heeft woensdag een 22-jarige Tunesiër bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden en een schadevergoeding van in totaal 3.022 euro. De man verwondde in een politiecel enkele agenten van de politiezone CARMA toen die wilden voorkomen dat hij zich met zijn trui van het leven zou beroven.

5 januari