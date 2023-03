Kijk binnen in modern, nieuw gebouw van woonzorgcampus, waar ouderen nu ook ‘s nachts kunnen verblijven

In Leopoldsburg kunnen ouderen vanaf deze week terecht voor tijdelijke nachtopvang op Woonzorgcampus Reigersvliet. “Dat is nieuw in deze streek, en was broodnodig”, klinkt het. De woonzorgcampus vlak bij het centrum is de nieuwe locatie voor het dagverzorgingscentrum. Het ideale moment dus voor een opendeurdag, vindt algemeen directeur Chris Demulder. We kijken even binnen.

Ouderen die nog zelfstandig of met hulp van familie thuis wonen, maar toch nood hebben aan verzorging of begeleiding, kunnen in Leopoldsburg terecht in het centrum voor dagverzorging ‘De Kiosk’. “De Kiosk is bedoeld om de mantelzorger te ondersteunen, zodat die overdag ook wat ademruimte krijgt”, begint algemeen directeur van VitaS, Chris Demulder.

Dat dagverzorgingscentrum vond recent een nieuwe thuis in Leopoldsburg: woonzorgcampus Reigersvliet in De Wittelaan. “Dat ligt heel rustig in een groene omgeving, aan de rand van het centrum. Eigenlijk is het de perfecte combinatie voor iemand die nog naar het centrum kan of wil, maar toch in een rustige, groene omgeving wil verblijven”, klinkt het bij de directeur.

De Kiosk zat eerder in het sociale huis van het OCMW, maar door de overname door VitaS (een overkoepelende vereniging met verschillende zorgcampussen in Limburg) en omdat de gemeente het gebouw wilde verkopen werd een nieuwe locatie gezocht: “Het meest logische was natuurlijk om het dagverzorgingscentrum in de buurt van het woonzorgcentrum te lokaliseren.”

Dagverzorgingscentrum 'De Kiosk' in Leopoldsburg is verhuisd naar nieuwe locatie.

Opendeurdag

Hoewel het nieuwe gebouw al sinds december in gebruik is, vond afgelopen vrijdag de officiële opening plaats, in bijzijn van burgemeester van Leopoldsburg Wouter Beke (CD&V). Aanstaande zondag 12 maart opent het centrum zich voor het grote publiek: “Dan geeft ons personeel uitleg over de werking van zowel het dagzorgcentrum als het nachtzorgcentum.” Want dat laatste is de nieuwste uitbreiding in het aanbod van VitaS in Leopoldsburg: “Wij kregen af en toe de vraag of mensen ook ‘s nachts konden verblijven, en dat ging eerder niet. En de kamers in het woonzorgcentrum zijn natuurlijk bezet, dus bij het plannen om het dagverzorgingscentrum te verhuizen, hebben we samen met de architect bekeken hoe we op die vraag konden ingaan.”

Vanaf deze week kunnen ouderen die nog thuis wonen dus ook terecht in de woonzorgcampus voor tijdelijke nachtopvang: “Er zijn twee rustruimtes die overdag door het dagzorgcentrum gebruikt kunnen worden. Deze ruimtes sluiten aan bij de gang van het woonzorgcentrum, zodat hier ‘s nachts twee mensen kunnen verblijven. Zij kunnen ook gebruik maken van de dienstverlening van het woonzorgcentrum.”

Dagverzorgingscentrum 'De Kiosk' in Leopoldsburg is verhuisd naar nieuwe locatie.

Volgens de algemeen directeur is tijdelijke nachtopvang nieuw in deze streek. En het slaat duidelijk aan: “We hadden al een inschrijving van iemand die hier deze week wil verblijven, nog voordat het nieuws bekend was. Dat laat ons zien dat de nood er echt wel is.”

Dagverzorgingscentrum 'De Kiosk' in Leopoldsburg is verhuisd naar nieuwe locatie.

