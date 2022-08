Jeugdraad organiseert eerste vlottentocht in jachthaven Leopoldsburg

13 augustus is iedereen is welkom voor de eerste vlottentocht in Leopoldsburg. Deelnemers starten om 8 uur en krijgen een anderhalf uur om hun vlot te bouwen. Om 10 uur gaan de geknutselde vaartuigen het water in en start de tocht. De dag wordt afgesloten om 18 uur met een prijsuitrijking voor de beste vloten. Toeschouwers zijn welkom om de vaartuigen te bewonderen en kunnen tegelijk genieten van een lekker hapje of drankje. Kinderen kunnen zich uitleven op het springkasteel.