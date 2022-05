Inzamelactie opgestart nadat Qadir grijpt naast Publieksprijs van Ultimas (ten koste van gecontesteerde film): “Zo maken we het onmogelijke toch mogelijk”

LeopoldsburgTwee weken geleden werden in Antwerpen de Vlaamse cultuurprijzen uitgereikt , beter bekend als de Ultimas. De winnaar van de Publieksprijs werd de docureeks ‘Tegenwind’, waarin felle tegenstand wordt geuit tegen het coronabeleid. Door de commotie hieromtrent raakte de prestatie van Qadir Nadery wat ondergesneeuwd. Met een alternatieve inzamelactie hoopt Leo Bormans (auteur van ‘De knikkers van Qadir’) hem toch een duwtje in de rug te geven.

De nominatie van Qadir op zich was al een mooie prestatie. Zijn levensverhaal blijft dan ook inspireren. Zeven jaar geleden vluchtte hij samen met zijn partner en drie kinderen vanuit Afghanistan naar België. Tijdens de tocht van 7.000 kilometer verloren ze hun driejarig zoontje. Uiteindelijk vonden ze een beter leven in Leopoldsburg en over hun verhaal werd het boek ‘De Knikkers van Qadir’ en een theatervoorstelling gemaakt.

De publieksprijs werd echter een vreemd tafereel. Het was immers de docureeks ‘Tegenwind’ die deze onderscheiding wegkaapte. Regisseur Mark Sanders en journalisten Jakobien Huisman en Alain Grootaers, drie felle tegenstanders van het coronabeleid en de coronavaccins, kregen hiervoor ook een geldbedrag van 10.000 euro. Achteraf ontstond er discussie over de achtergrond van de finale. Achter de overwinning schuilde immers een heuse campagne op social media, vooral binnen de wereld van actiegroepen tegen de coronamaatregelen.

Morele winnaar

“Ik wil me niet mengen in de debatten, maar feit is wel dat Qadir zelf ook 1.773 stemmen haalde als mens. Dat was het hoogste aantal van meer dan honderd genomineerden, was er niet de film rond dat coronabeleid geweest”, merkt Bormans op. “Voor velen is Qadir natuurlijk wel de morele winnaar.”

Daarom start de schrijver en compagnon van Qadir ook met een nieuwe inzamelactie. “Toen de overheid zich in de procedures vergiste door Qadirs gezin tot drie maal toe levensbedreigend het land uit te zetten, hebben wij vier jaar lang met ‘De 100 Vrienden van Q’ een menselijk schild rond hen gevormd, tot zij uiteindelijk, volledig terecht, erkend werden. Dat gebeurde onder het motto: ‘Als de overheid er niet in slaagt, moet de burger het even overnemen.’ Dat kunnen we nu ook. Als iedereen die op Qadir gestemd heeft 6 euro bijdraagt, hebben we het bedrag van de Cultuurprijs (10.000 euro) ook bij elkaar. Natuurlijk zal niet iedereen dat doen, maar wie het wél doet draagt een mooie steen bij en geeft een belangrijk signaal. En wie iets meer stort (en/of anderen vraagt mee te doen) maakt het onmogelijke mogelijke.”

Geld voor een vriend

“Qadir heeft onmiddellijk voorgesteld dat de helft van het verzamelde bedrag gaat naar zijn vriend die met zijn gezin onder een onmenselijk regime vastzit in Afghanistan en er zoals velen, honger lijdt”, geeft Bormans nog mee. Wie ook een bijdragen wil storten, kan terecht op de rekening van ‘De Vrienden van Q’ (BE36 0689 0737 2581) (BIC code GKCCBEBB).