In Leopoldsburg zwaarbewolkte ochtend en zware neerslag

Fietser gewond na manoeuvre om steen te ontwijken

Een fietser is dinsdag in de vooravond gewond geraakt in de Reigerstraat in Balen. Het slachtoffer was er kort na 17 uur met zijn fiets onderweg toen hij moest uitwijken voor een steen die op de grond lag. Bij dat uitwijkmanoeuvre is de fietser ten val gekomen. Het 58-jarige slachtoffer liep lichte verwondingen op. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.