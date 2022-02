“Ik probeerde hem nog wakker te maken, ik dacht dat hij droomde” Jeugdtrainer en vader van vier Jeffrey (32) plots overleden

Kleine-Brogel Ook zuidelijke kerkhof­muur aan parochie­kerk Sint-Ursula wordt gerestau­reerd

In Kleine-Brogel is de restauratie van de oostelijke, westelijke en noordelijke delen van de kerkhofmuur in Kleine-Brogel inmiddels achter de rug. Daarmee zijn de werken echter nog niet afgerond.

20 februari