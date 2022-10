Heeft gepensioneerde slager uit Heppen zijn ex-schoonzoon vermoord na een ruzie?

Volgens de onderzoekers zou het slachtoffer zondag hebben aangebeld bij de verdachte. Bij de confrontatie die daar op volgde zouden messteken gevallen zijn. De opgeroepen hulpdiensten voerden het slachtoffer nog naar het ziekenhuis met levensgevaarlijke verwondingen, maar het bleek een strijd die de veertiger niet meer kon winnen. De politie ging ter plaatse en het parket werd ingelicht.

Bij de omwonenden is het duidelijk wat er gebeurd is. “De zestiger die in het huis woont, leefde al een tijdje op gespannen voet met de ex-vriend van zijn dochter. We hebben vernomen dat hij de veertiger om het leven heeft gebracht.”

Aanvankelijk werd de 64-jarige B.B. uit Ham nog aangeduid als slachtoffer, maar hij zou wel degelijk de dader zijn. De man is vooral bekend als de voormalige Heppense dorpsslager. Op die manier kwam hij met veel mensen in contact. Op latere leeftijd ontdekte hij zichzelf ook als hobby-cineast. Zo verfilmde hij het dorpsverhaal ‘Wannes’ over vondeling Wannes Raps, en maakte hij ook een werk rond dementie.

De werken van B.B. werden enorm geapprecieerd in de omgeving. In die mate zelfs dat hij in 2014 vanwege de cultuurraad van Ham nog de prijs culturele verdienste in ontvangst mocht nemen. Volgens de buren leefde hij al een tijdje op gespannen voet met het slachtoffer Tim W. omwille van een vroegere relatie met zijn dochter. Ook de politie zou daarvan op de hoogte zijn geweest. Toch kwam de man zondagmiddag opnieuw aan de woonst van B.B., het zou zijn laatste bezoekje worden.

“Hij was altijd bijzonder vriendelijk tegen iedereen uit de buurt”, aldus een aangeslagen buurman. “Af en toe hoorden we wel verhalen over de moeilijke relatie in de familie, maar we wisten niet dat het zo ver ging. Hij heeft prachtige films gemaakt, nu speelt hij zelf de hoofdrol in een misdaaddrama.”

De feiten worden nu verder onderzocht door het parket. Er werd een forensisch team aangesteld en ook de technische en wetenschappelijke politie van de Federale Gerechtelijke Politie van Limburg kwamen al ter plaatse. De verdachte zal bij de onderzoeksrechter in Hasselt worden voorgeleid op verdenking van moord.

