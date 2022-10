Heeft gepensioneerde slager uit Heppen zijn ex-schoonzoon vermoord na een ruzie? “Hij heeft prachtige films gemaakt, nu speelt hij zelf de hoofdrol in een misdaaddrama”

Lommel/Mol Leerlingen buitenge­woon onderwijs maken schilderij­tjes voor Poezencen­tra­le Mol: “Ze zijn heel enthousi­ast om hun steentje bij te dragen”

De A6 Belevingsklas van SBSO Helix werkt iedere week in het crea-atelier, maar sinds kort nemen de leerlingen deel aan een wel heel bijzonder project. Ze schilderen namelijk katjes in alle vormen, kleuren en maten voor Poezencentrale Mol. De schilderijtjes worden vervolgens verkocht op de webshop van het erkende poezenasiel om zo geld in te zamelen voor de vele zorgkatjes. “Het zijn buitengewone leerlingen met een buitengewoon groot hart”, zegt juf Stephanie Loomans trots, die ook vrijwilliger is bij de Poezencentrale.

