Heb jij nog geen plannen voor het weekend? Doe dan mee aan de paaswandeling in Leopoldsburg

Tessenderlo ‘Happen en Trappen’ doet je proeven van het mooiste uit het Hageland

Op zondag 15 mei kan ‘Happen en Trappen’ na een afwezigheid van twee jaar opnieuw plaatsvinden in Tessenderlo. Je kan die dag vertrekken tussen 10 en 13 uur aan zaal ’t Goor aan de Engsbergsesteenweg. Een route van 40 kilometer laat je vervolgens proeven van een stukje Hageland, met onder meer passages aan het Begijnhof en de halve Maan. Volwassenen betalen 12 euro om deel te nemen, voor kinderen tussen 3 en 12 jaar bedraagt de prijs 8 euro. In deze prijs is de maaltijd onderweg inbegrepen. Deze wordt verspreid over een aantal tussenstops. Inschrijven is verplicht voor 8 mei. Alle info via www.landelijkegilden.be/happenentrappen.

4 april