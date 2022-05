Gloednieuwe Villavip-woning officieel geopend (en nieuwe burgemeester zag dat het goed was)

LeopoldsburgMaandagavond werd aan de Heidestraat in Leopoldsburg de gloednieuwe VillaVip-woning officieel geopend. In deze woning ontvangen Anouk Poets (30) en Jordy Leijnen (28) samen met hun zoontje Loyd (2) in totaal acht bewoners met een beperking. “We proberen hier samen met de bewoners zoveel mogelijk een normaal leven te leiden met af en toe een barbecue, een zwemsessie, een spelletje met de hond of een bezoek aan de paarden”, vertelt het zorgkoppel.

VillaVip zag bijna 5 jaar geleden het levenslicht. “Het is overal in Vlaanderen ons doel om een thuis te creëren waar mensen met een beperking ook zichzelf kunnen zijn”, vertelt initiatiefnemer Michiel Maeyaert. “Een jaar geleden, op 6 mei 2021, stonden we hier ook al voor de eerstesteenlegging en inmiddels is onze droom hier gerealiseerd. Het is onze 11 woning in vlaanderen volgens dit concept. De ligging is perfect: je woont hier rustig en toch zijn de sporthal, het jeugdhuis en de vele wandelroutes dichtbij.”

Voor de uitgeweken Lommelaars Anouk en Jordy was het een hele uitdaging om aan te gaan. “We hebben een heel gevarieerde samenstelling van bewoners. Sommigen gaan naar een dagcentrum, anderen volgen les op school of doen een stage. We werken ook samen met een schooltje waar de bewoners proberen hun steentje bij te dragen aan de dagelijkse werking. Nu zijn we hier nog met acht, maar dat aantal kan nog stijgen naar tien."

Volledig scherm Wouter Beke tijdens zijn speech © Birger Vandael

Klik met zoon

Het gezin werd kandidaat nadat ze tijdens het werk in de zorg de woning van VillaVip in Berlaar hadden ontdekt en op die manier vertrouwd raakten aan het concept. “Gelukkig klikt het enorm tussen de bewoners en ons eigen zoontje. Ze lezen zelfs verhalen aan elkaar voor. Er zijn hier nog twee plekken vrij en daarvoor is er veel interesse.”

Een opvallende gast op het openingsfeest was de nieuwe (oude) burgemeester van Leopoldsburg Wouter Beke (CD&V). “Een jaar geleden stond ik hier al op de eerstesteenlegging, want ik vind dit een mooi project en sta volledig achter de filosofie van de persoonsvolgende financiering. De focus ligt hierbij op zelfregie, autonomie en keuzevrijheid. De kleinschaligheid is trouwens een grote troef. De afgelopen weken kwam ik geregeld langs om de werken op te volgen. Nu kunnen de bewoners hier intrekken en ik zou zeggen: welkom in Leopoldsburg!”

Volledig scherm Marleen Kauffman (links) en Wouter Beke (rechts) met zorgkoppel Jordy en Anouk © Birger Vandael

Eerste dag als burgemeester

Het was overigens de eerste dag van Beke in zijn oude vertrouwde rol als burgemeester. “Het is fijn om de ploeg terug te zien, al ben ik nooit helemaal verdwenen. Ik was nog steeds betrokken bij de gemeenteraad”, legt hij uit. “Het was een pittige dag en laat ons zeggen dat ik me ook in de rest van de week niet zal vervelen.” Ook Marleen Kauffmann, die in de tussentijd waarnemend burgemeester was, kwam langs in de Heidestraat. “Ik was supergraag burgemeester en zal nu met evenveel plezier de rol van schepen terug op mij nemen”, liet ze verstaan.

Volledig scherm Marleen Kauffmann © Birger Vandael