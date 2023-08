Kinderop­vang ‘De Bengeltjes’ in Beringen-Mijn terug naar oorspronke­lij­ke locatie na stormscha­de

Na meer dan een jaar verhuist de stedelijke buitenschoolse kinderopvang ‘De Bengeltjes’ in Beringen-Mijn terug naar hun oorspronkelijke locatie. In 2021 zorgde een hevig storm voor ernstige wateroverlast, waardoor de kinderopvang meer dan een jaar gehuisvest werd in tijdelijke units tegenover de school Straf! School met Lef: “Het is een welgekomen terugkeer naar ons eigen plekje voor zowel de ouders als de begeleidsters die meer dan een jaar lang flexibel zijn omgegaan met de situatie.”