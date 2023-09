Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Leopoldsburg vandaag

Wat te doen in Limburg dit weekend: van vliegtui­gen spotten tot wandelen met everzwij­nen

Nog geen plannen dit weekend en op zoek naar leuke activiteiten om daar verandering in te brengen? Wij lijsten alvast vijf leuke weekendtips in Limburg op voor zaterdag 9 en zondag 10 september. Van je eigen fruit gaan plukken in de Broekhofboomgaard van Gellik tot sfeer opsnuiven tijdens de Beringse Mijnhappening: er is voor ieder wat wils.