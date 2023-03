Gecontroleerde brand op schietterrein Kamp van Beverlo

Twintigers pleegden drie brutale overvallen op één voormiddag: “Ze zagen driest geweld als een spel in hun doelloos bestaan”

De strafrechter heeft 4 jonge twintigers die in december 2021 drie apotheken overvielen, tot acht jaar cel opgelegd. De jonge overvallers waren gewapend en vermomd, en vielen ook andere onschuldige burgers lastig in hun woning, auto of handelszaak. “Ze werkten georganiseerd, en maakten gebruik van vermommingen, vuurwapens, messen, gestolen voertuigen en een schuilplaats in een leegstaand pand”, beschreef de strafrechter hun gevaarlijke ingesteldheid.