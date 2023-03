Gecontroleerde brand op schietterrein Kamp van Beverlo: “Zo willen we brand bij schietoefeningen in de zomer vermijden”

Gevangenis­straf met uitstel voor vijftiger die minderjari­ge asielzoe­ker betaalde voor seks: “De bewezen feiten zijn ernstig”

Een 55-jarige die in 2020 een minderjarige asielzoeker betaalde voor seks is door de Hasseltse strafrechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete van 8.000 euro, beide met uitstel. De feiten kwamen aan het licht toen de gsm van de Afghaanse jongen bij een drugscontrole werd uitgelezen. Verontrustende berichten maakten duidelijk dat de minderjarige asielzoeker betaald werd voor seksuele handelingen. “Ik was echt geschrokken van zijn leeftijd”, klonk het vorige maand nog in de rechtbank.