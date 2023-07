Ex-militair die premier De Croo bedreigt met de dood opgepakt in Noorwegen, DOVO zoekt boobytraps in woning in Leopoldsburg

De ex-militair die op sociale media filmpjes verspreidde waarin hij dreigde om premier Alexander De Croo te doden, is opgepakt in Noorwegen. In ons land ging de federale politie - samen met ontmijningsdienst DOVO - tijdens huiszoeking op zoek naar eventuele boobytraps in zijn woning in de Roy de Blicquylaan in Leopoldsburg. Met de arrestatie komt voor premier De Croo een bewogen dag ten einde...

KIJK. Dit filmpje waarin hij een foto van premier De Croo beschiet, deelde de ex-militair zelf op Facebook

Op sociale media verschenen ‘verontrustende filmpjes’ waarin een ex-militair bedreigingen uitte tegenover premier Alexander De Croo. Op het filmpje is te zien hoe de man met een wapen op een foto van Alexander De Croo schiet. Op zijn Facebookpagina doet de ex-militair ook verschillende verdachte uitspraken. Zo plaatste hij vanmorgen een post waarin hij zegt nog een politicus op “zijn lijst” te hebben staan.

KIJK. “Doe de deur open, dan kunnen we praten!” Onderhandelaar probeert contact te maken met verdachte in zijn huis

Ook aanslag op Antwerpse politicus

Ook een foto van een document waarin staat dat hij zijn veiligheidsmachting (de toegang tot geclassificeerde informatie, red.) verliest door een aantal strafbare feiten waar hij bij betrokken was, is te lezen op sociale media. Volgens het document zou de man lid geweest zijn van een motorclub die werd onderschept met wapens. Bovendien zou hij hebben deelgenomen aan een actie waarbij explosieven werden gebruikt om een garagist te intimideren. De man zou ook meegewerkt hebben bij het plannen van een aanslag op een Antwerpse politicus. Voor die feiten werd hij niet veroordeeld, aangezien hij niet betrokken was bij het uitvoeren van dat plan.

Op vliegtuig naar Noorwegen

Rond het huis van de man werd gedurende een hele dag een perimeter ingesteld, omdat lange tijd onduidelijk was of de man thuis was. De ex-militair beweerde in een van zijn filmpjes dat hij in Noorwegen is. Iets wat later door het parket werd bevestigd. Later op de dag werd de ex-militair in het Scandinavische land opgepakt. De verdachte was dinsdagavond het vliegtuig opgestapt, aldus een woordvoerder van het federaal parket, die geen verdere details gaf over de omstandigheden van de arrestatie. “Door grondig onderzoek en een goede internationale samenwerking zijn we erin geslaagd die man te doen aanhouden in Noorwegen”, verklaarde woordvoerder Eric Van Der Sypt van het federaal parket bij de VRT. Het gerecht heeft ondertussen aan Noorwegen de uitlevering gevraagd.

Er is volgens Van Der Sypt geen link met de zaak rond Jürgen Conings, de militair die twee jaar geleden lang spoorloos was. “Het gaat om een 30-jarige ex-militair met blijkbaar een extreemrechts gedachtegoed. Hij zou psychische problemen hebben, maar dat zal het onderzoek allemaal nog uitwijzen.”

Volledig scherm DOVO valt woning binnen van man die premier De Croo bedreigde. © Nienke Horemans

Het federaal parket begon later op dag - samen met ontmijningsdienst DOVO - aan een huiszoeking in de woning in Leopoldsburg. Op zoek naar bewijsmateriaal, zoals bijvoorbeeld wapens. Het onderzoek zal dan moeten uitwijzen “in hoeverre de terroristische dreiging reëel was”, aldus Van Der Sypt bij de openbare omroep. Op dit moment is nog niet geweten wat die huiszoeking precies heeft opgeleverd.

KIJK. Het federaal parket gaat uit van een mogelijk extreemrechts motief en “heeft aanwijzingen” dat de man intussen in het buitenland verblijft

Banden met motorbende

Premier Alexander De Croo heeft de hectische dag op een al bij al rustige manier kunnen beleven. “De veiligheidsdiensten lieten me weten dat ik mij niet hoefde te verstoppen. Als zij geen redenen hebben om zich zorgen te maken, dan ik ook niet”, zei premier De Croo in een eerste reactie op de bedreigingen. Ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) reageerde op de situatie. “De man was al gekend bij de militaire inlichtingendienst wegens mogelijke banden met een motorbende. Op dit moment analyseert de staatsveiligheid of de drijfveren van de persoon ideologisch of psychologisch zijn”, vertelt de minister.

KIJK. Minister van Justitie Van Quickenborne: “We nemen de dreiging zeer ernstig, maar hebben geen indicaties dat ze ook zou worden uitgevoerd”

Psychisch niet in orde

De ex-militair zou meerdere jaren als soldaat bij het leger in dienst zijn geweest. Volgens zijn sociale media was dat zes jaar. Zijn woning in Leopoldsburg huurt hij nog van het leger, dat bevestigt CDSCA. Dat kan, als het beëindigen van de samenwerking vroeger plaatsvindt dan wat er op het contract staat. Hij woonde daar alleen met zijn kat.

Volgens bronnen binnen het leger in Leopoldsburg vertoonde de man al langer vreemd gedrag. “Hij was psychisch niet in orde”, klinkt het. “Dat zijn we na verloop van tijd beginnen merken. Hij is weleens opgenomen geweest. Of dat uiteindelijk tot het stopzetten van de samenwerking heeft geleid, is mij niet duidelijk. Maar verder kwam hij heel rustig en beleefd over. Een fijn manneke, die ik niet in staat zag om geweld te gebruiken. Hij valt niet te vergelijken met Jurgen Conings, een spierbundel en meer zelfzeker was. Dat die jongen lid was van een motorbende, verrast mij evenzeer. Ik zou zelfs denken dat hij geen fiets had.”

Geen lid meer van defensie

Minister van Defensie Ludivine Dedonder maakt duidelijk dat de man geen deel meer uitmaakt van defensie. “De betrokkene was sinds begin mei 2022 niet meer in het bezit van een veiligheidsmachtiging, nadat hij als lid van een motorbende in aanraking kwam met het gerecht. De Algemene Dienst voor Inlichtingen en Veiligheid heeft de betrokkene in dat kader opgevolgd en die informatie ook gedeeld met de andere bevoegde instanties en veiligheidsdiensten.” Defensie is daarna een proces tot gedwongen ontslag opgestart en afgerond. De man is definitief ongeschikt verklaard als militair en is sinds juli niet meer actief geweest.

Ook volgens de fitnessclub waar de ex-militair een tijd lid was, zou de man zich vreemd gedragen. “Na corona is hij voor een tijdje bij ons ingeschreven”, klinkt het. “We kenden hem niet, maar hij vertelde toen dat hij een moeilijke jeugd heeft gehad. Na een maand is hij al gestopt omwille van persoonlijke redenen. Er was iets vreemd aan de hand bij hem, maar verder wisten we van niets. Na die ene maand hebben we hem op de fitness niet meer gezien.”

Samuraizwaarden

Enkele buurtbewoners van de Roy de Blicquylaan geven aan zelf niet veel contact te hebben met de man. “Ik ken hem niet”, klinkt het bij een van de buren. “Ik zag hem wel eens passeren en heb ook het filmpje op Facebook gezien. Aan zijn huis heeft hij wel twee samuraizwaarden hangen.” De bewoners waren bovendien niet blij met de ingestelde perimeter. “Ik vind het écht flauwekul… De straat was een hele dag afgesloten voor één zot.”

