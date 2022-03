Dolgedraaide buur die wijk terroriseerde valt agent met mes aan en wordt doodgeschoten

Beringen Strenge controles op zwerfvuil in Beringen-cen­trum

Op 15, 16 en 17 maart zet de stad OVAM-handhavers in burger in om streng op te treden tegen zwerfvuil en overlast in Beringen-centrum. Na enkele maanden van sensibiliseren en informeren gaat het team over tot het uitschrijven van GAS-boetes.

10 maart