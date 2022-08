Dertiger riskeert vijf jaar cel voor seksueel misbruik van meisje

De feiten speelden zich af in augustus 2021. De man pikte het slachtoffer op aan het bushokje in Leopoldsburg en stelde haar voor een lift naar huis te geven. Vervolgens nam hij haar mee naar zijn appartement en gaf hij haar iets te drinken. In de fruitsap zaten GHB en alcohol, waardoor het meisje mogelijk in een verdoofde toestand belandde. Vervolgens vergreep hij zich aan haar. Toch slaagde ze erin te vluchten. De man ging haar achterna en sprong zelfs uit een venster. Uiteindelijk kwam het tot een schermutseling in een café en kon de politie de man in de boeien slaan.