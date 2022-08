Campus Max en Sint-Michiel bereiden zich voor op nieuwe schooljaar: “99% van onze leerkrachten beschikt over het juiste diploma, we zoeken nog drie Godsdienstleerkrachten”

Mellemans spreekt voor een scholengroep van ongeveer 3.000 leerlingen. Het betreft 2.250 jongeren die in Tessenderlo en Leopoldsburg secundair onderwijs volgen en 750 kinderen die lagere school volgen in Leopoldsburg. “Wat betreft het lerarentekort zoeken wij nog steeds een achttal leerkrachten”, vertelt hij. “Op een totaal van meer dan 400 valt dit eigenlijk goed mee. Meestal zijn deze functies nu wel ingevuld.”

Godsdienst

De leerkrachten waar men bij de scholengroep nog het meest naar op zoek is, zijn de leerkrachten Godsdienst en wetenschappen. “Als bij toeval zoeken we nu weinig leerkrachten vreemde talen. 99% van de leraren beschikt over het juiste diploma, dus dat valt ook goed mee. Alleen Godsdienst is echt problematisch, want we zoeken nog drie fulltimers.”

Elke dag dikke jassen-dag

Momenteel stijgt het kwik boven de 30 graden uit, maar deze winter zullen de energieprijzen opnieuw een thema worden. “Dat wordt een belangrijke kwestie”, knikt de directeur. “Ik heb nu al aangekondigd dat het wellicht elke dag ‘dikke jassen-dag’ zal zijn. In onze verouderde infrastructuur is het geen kwestie van de thermostaat lager te zetten, want we halen sowieso in slechts weinig gebouwen een comfortabele temperatuur van 20 graden. Wellicht zullen we daar volgende winter nog enkele graden onder moeten blijven.”

Vorig kalenderjaar gaf de school ongeveer 350.000 euro uit aan verschillende vormen van energie en de studiedienst voorspelde een stijging van 140%, dus doe maar maal 2,5. “Als je weet dat wij eigenlijk maar 80.000 euro overhouden op het einde van de rit, hoef je geen grote geleerde te zijn om te weten dat we gigantisch in de problemen zullen komen. We zullen dus wellicht aan onze reserves moeten gaan en die waren eigenlijk gereserveerd om een nieuwbouwproject mee te financieren. We komen op die manier in een ongelofelijke spiraalbeweging terecht en ik zie niet meteen een uitweg.”

Uitstapjes

De school hoopt in elk geval om de ramen dit jaar te kunnen sluiten, maar andere maatregelen zijn niet meteen haalbaar. “Investeren om minder te verbruiken is uitgebreid bestudeerd, maar niet mogelijk”, stelt hij vast. “We krijgen van ouders steeds meer kritische vragen over de zinvolheid van uitstappen. Het zal dus logisch zijn dat we nogmaals met een fijne kam doorheen de kostenstructuur gaan van onze schoolrekeningen. Al is het vet daar al heel lang van de sop.”

“Ik besef dat ook de mensen het moeilijk hebben, we zien al meer dan genoeg lege brooddozen. We merken ook dat de schoolrekening geen prioriteit meer is voor vele ouders. In al onze scholen hebben we in elk geval een sociale dienst waar ouders een aanvraag kunnen indienen om een tussenkomst te bekomen voor hun schoolrekening.”

Terugkeer van de mondmaskers

En dan is er nog corona. Mellemans vreest dat de mondmaskers in de winter zullen terugkeren. “Corona zorgde ook voor een leerachterstand, maar we hebben enorm hard gewerkt om die in te halen. We zien nu dat we ongeveer terug op peil zitten. Uiteraard moeten er nog heel wat leerlingen individueel bijgewerkt worden, maar door onze leerkrachtenteams die op geëngageerde en gemotiveerde wijze hun leerlingen kennen en begeleiden kunnen we veel hiaten weg werken. Afstandsonderwijs hebben we gedeeltelijk ingevoerd en blijven we beperkt behouden. Hopelijk moeten we dit niet uitbreiden.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.