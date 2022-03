Burenruzie loopt uit de hand: 70-jarige man valt agent aan en wordt vervolgens zelf neergeschoten

Beringen Beringen organi­seert speciale workshops voor verenigin­gen

Stad Beringen organiseert op zaterdag 19 maart in OC De Buiting verschillende workshops voor verenigingen en hun bestuursleden. “Deze workshops gaan over onder meer ledenwerving, fondsen en subsidies of het inzetten en waarderen van vrijwilligers”, zegt burgemeester Thomas Vints (CD&V). “Op deze manier willen we verenigingen bijstaan in hun werking en eventuele drempels wegwerken.”

