Buren nemen het op voor ex-militair die De Croo bedreigde: “Sam is echt geen slechte jongen. Maar zijn grip op de realiteit was niet meer wat het moest zijn”

Een dag geleden zaten de inwoners van de Roy de Blicquylaan in Leopoldsburg bijna aan het einde van een helse dag. ‘s Ochtends zagen de buren van ex-militair Sam H. een verontrustend filmpje op zijn sociale media dat alles in een stroomversnelling bracht. Een tiental uur later kon de jongeman opgepakt worden in Oslo, werd zijn woning volledig onderzocht en konden de buren eindelijk weer naar huis. Wat Sam H. precies bezielde om premier De Croo te bedreigen, is nog onduidelijk. Al hebben de buren vermoedens van wat de oorzaak zou kunnen zijn. “Hij had hulp nodig. Zoveel is duidelijk. En achteraf gezien voelden we wel dat hij het weer moeilijker had", klinkt het.