Buitenbeenpop strijkt deze zomer weer neer in Leopoldsburg

Werkstraf­fen voor collega’s die vijf Har­ley-Da­vidsons stalen: “Ze maakten misbruik van het overlijden van de slachtof­fers”

Vijf ex-collega’s zijn door de Hasseltse strafrechter veroordeelt tot werkstraffen en geldboetes nadat ze drie motorfietsen en een quad gestolen hadden aan een chalet in Tessenderlo. Aangezien de eigenaars van de chalet overleden waren, had het vijftal er niet op gerekend dat de diefstal opgemerkt zou worden. Na een melding bij de politie raakten de collega’s in paniek en ontdeden ze zich van de voertuigen door deze te dumpen in het kanaal.