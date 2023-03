Brand op schietterrein Kamp van Beverlo onder controle

Man met afgehakte vinger aangetrof­fen in Poppel: “Foltering binnen drugsmili­eu”

Een 37-jarige Nederlander is donderdagmiddag zwaargewond aangetroffen in Poppel, deelgemeente van Ravels. De man was ontvoerd en gefolterd door mensen uit het drugsmilieu, en verloor minstens één vinger. Eén verdachte is opgepakt, andere verdachten worden nog opgespoord.